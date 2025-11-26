実は漬物も合う！特別な材料不要の「おうちタコス」が大人気

トルティーヤが「特別な食材」から「日常の食材」へ

2025年、タコスは外食トレンドの主役級の存在でした。SNSで話題の専門店には連日長蛇の列ができ、テレビでもその人気ぶりがたびたび取り上げられるほど。夏にはタコス関連のイベントが各地で開催され、“タコスブーム”が本格化した年でもあります。

その盛り上がりは家庭にも波及し、自宅でタコスを楽しむ「おうちタコス」が新しい定番として広がりました。

おうちタコスが一気に浸透した最大の理由は、トルティーヤの“手に入りやすさ”が格段に向上したこと。これまで輸入品が中心で手に入れにくかったトルティーヤが、複数の大手食品メーカーから国産品として発売され、身近なスーパーの棚に並ぶようになったのです。

以前は輸入食材店やオンラインでの購入が中心で、価格も割高だったトルティーヤ。それが今ではパンやパスタと同じように手軽に買える存在になり、タコスは「外で食べるもの」から「家庭で作るもの」へと大きくシフトしました。

検索データが示す、タコス人気の高まり

クックパッドでの検索頻度を見ると、タコス人気の高まりが一目瞭然です。「トルティーヤ」が前年比135.6%、「タコス」が142.5%と好調。さらに「ブリトー」131.8%、「ワカモレ」116.1%、「サルサ」122.5%と、タコス関連のキーワードが軒並み上昇しています。

これは単にタコスそのものだけでなく、タコスを起点としたメキシカン料理全体への関心が高まっていることを示しています。アボカドディップのワカモレや、トマトベースのサルサソースなど、本格的な味わいを家庭で再現しようとする人が増えているのです。

漬物やきんぴらも!? 和食材との意外な相性

おうちタコスの魅力は、その自由度の高さにあります。本格的なスパイスや特別な材料は不要。冷蔵庫にある食材を巻くだけで立派なタコスが完成します。

トルティーヤは幅広い食材と相性がよく、自分好みの食材を用意すれば、おいしいタコスを作ることができます。最大の特徴は、和洋中問わずあらゆる食材と相性が良いことです。特に驚きなのが、漬物やきんぴらごぼうといった和食材との相性の良さ。しば漬けやたくあんのポリポリとした食感、きんぴらの甘辛い味付けが、トルティーヤの素朴な風味とマッチします。

また、納豆やキムチをプラスすることで、味や風味にアクセントを簡単にプラスすることもできます。

「こんな組み合わせもアリなんだ！」という発見が、おうちタコスの楽しさを倍増させてくれるのです。

家族で楽しむ「タコスパーティー」

家族それぞれが好きな具材を選んで巻く「タコスパーティー」は、新しい食卓のエンターテイメントとして定着しました。テーブルに並べられた色とりどりの具材を、各自が自由に組み合わせて巻く楽しさが、普段の食事を特別な時間に変えるのです。

準備も簡単で、具材を並べるだけ。手巻き寿司のような感覚で楽しめるため、週末のランチや友人を招いたホームパーティーにもぴったりです。

残り物も華やかなメニューに変身

おうちタコスのもう一つの魅力は、残り物をおいしく消費できることです。中途半端に余った野菜、昨日のカレーや唐揚げ。これらすべてが、トルティーヤに巻けば立派な一品に変身します。

余った具材を細かく刻んで並べれば、見た目も華やか。「残り物処理」という響きではなく、「タコスパーティー」という名前がつくだけで、家族のテンションも上がります。食材を無駄にしない工夫としても、タコスは優秀なメニューなのです。

手作り生地やタコミートも。クックパッドのタコスレシピ

クックパッドの「タコス」レシピは、トルティーヤ生地をヘルシー素材で手作りしたり、本格タコミートを簡単に作れたりとバラエティ豊か。おうちタコスに取り入れれば、より楽しい時間が過ごせそうです。

▼ごま入りでヘルシー◎米粉のトルティーヤ

トルティーヤを米粉で手作りすれば、よりヘルシーにタコスパーティーを楽しめます。ごま入りの生地は香ばしく、具材のおいしさをより高めてくれます。休日ランチに、家族でワイワイとタコス作りを楽しんでみませんか。



▼本格的な味わい。スパイシータコミート

タコスに欠かせないスパイシーなタコミートは、ひき肉を炒めてチリパウダーで風味付けして作ります。トマトやチーズ、レタスと一緒にトルティーヤに巻けば、本格的なタコスが完成。タコミートは多めに作っておけば、タコライスなどにも使えますよ。



▼ランチにぴったり！エビとアボカドのタコス

エビとアボカドをたっぷり入れたボリューミーなタコスは、ランチにぴったり。トマトケチャップを加えたエスニックソースはエビと相性抜群。さっぱりした酸味のミニトマトもいいアクセントになっています。



手軽さと楽しさで定着する新たな家庭料理

2025年、外食のトレンドとして注目を集めたタコスは、手軽さと楽しさで新たな家庭料理として定着しつつあります。

特別な材料や技術は不要、残り物でOK、みんなで楽しめる。この三拍子が揃った料理は、忙しい現代の食卓にぴったりです。

今週末は冷蔵庫の中身を総動員して、おうちタコスパーティーを開いてみませんか?

食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026を発表！





クックパッドでは毎年、その年を象徴する料理・食材のトレンドおよび翌年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」を発表しています。



選ばれた料理や食材がなぜ注目されたのか、ブームのきっかけや今後のトレンド動向について解説しています。

「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」の特設ページはこちら