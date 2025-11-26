あげたてが最高！おうちで「もちもち系ドーナツ」を作ってみよう

2025年のスイーツシーンを席巻したのは、新食感の「もちもち系ドーナツ」でした。大手ドーナツチェーン・ミスタードーナツから発売された「もちもち」と「ふわふわ」の中間のようなやわらかさを重視した新食感ドーナツ「もっちゅりん」は、あまりの人気に各地で売り切れが続出し、社会現象になるほどの盛り上がりを見せました。





「生ドーナツ」が切り開いた新時代

また、2022年頃から注目された「生ドーナツ」も全国的な専門店展開により、ドーナツの新ジャンルとして確立されました。

生ドーナツの特徴は、ふわふわもちもちの生地と、たっぷり詰められたクリームです。イーストを使って発酵させた生地は水分を多く含み、従来のドーナツにはないしっとり感を実現。一口食べると、口の中でとろけるようなやわらかさを楽しめます。

「生ドーナツ」というキーワードは、2021年までは検索頻度がほぼゼロでした。それが2022年から突如出現し、2025年に至るまで毎年上昇し続けています。昨年比でも113.6%という伸びを記録し、もはや一過性のブームではなく、ドーナツの新たなスタンダードとして定着しつつあります。

人気店の行列が家庭のキッチンへ

人気店の生ドーナツは長時間並ばなければ購入できず、まとめ買いすれば費用もかさむため、家庭で手作りする人が急増しました。

クックパッドで「もちもち」と「ドーナツ」を組み合わせて検索する頻度は前年比225%と大幅に上昇。この数字は、多くの人が家庭でお店の味と食感を再現しようと試行錯誤している様子を物語っています。

揚げたてのおいしさは手作りならでは

もちもち系ドーナツは、豆腐や白玉粉、米粉などを使った簡単レシピも豊富で、特別な材料や技術がなくても挑戦できます。

豆腐ドーナツなら、絹ごし豆腐とホットケーキミックスを混ぜて揚げるだけ。白玉粉を使えば、もちもち感がさらにアップします。米粉を使えば、グルテンフリーのヘルシーなドーナツも作れます。

手作りの最大の魅力は、何といっても揚げたてのおいしさを堪能できることです。外はほんのりカリッと、中はふわふわもちもち。この絶妙なバランスは、揚げてからのわずかな時間だけ味わえるものです。

クックパッドの「生ドーナツ」レシピ

クックパッドには、多数の生ドーナツレシピが投稿されています。ホットケーキミックスや切り餅を使ったもの、こねないレシピ、生地にかぼちゃを加えるものなど、レシピによって作り方はそれぞれ。ぜひご自身に合ったレシピで、もちもち生ドーナツを味わってみてください。

▼もちもち食感◎かぼちゃのブリオッシュ生ドーナツ

ホイップクリームたっぷりの生ドーナツレシピ。ブリオッシュ生地にかぼちゃを加え、もちもちの食感に仕上がります。ホームベーカリーなどがあると生地作りがとても楽なので、お持ちの場合はぜひ使ってみてくださいね。



▼こねずにふわふわ!発酵生ドーナツ

ふかふかにやわらかい食感をこねずに作り出せる生ドーナツのレシピ。しっかり発酵させるのが、ふわふわで軽い食感に仕上げるポイントです。仕上げはホイップクリームをたっぷり入れて、リッチに仕上げましょう。



▼30分で完成、お餅でもちもち生ドーナツ

ホットケーキミックスとお餅を混ぜ合わせて作る、もちもちの生ドーナツレシピ。発酵不要で、30分もあれば作れるから、気軽に揚げたてドーナツを楽しめます。お正月明けに切り餅が余ったときの食べきりにもぴったりです。



「もちもち」だけじゃない、新食感の世界

もちもち以外にも「ザクザク」「とろとろ」など、新食感ドーナツが続々登場しており、ドーナツの可能性は無限に広がっています。

従来の「ドーナツ=サクサク」という固定観念が崩れ、食感のバリエーションが大きく広がった2025年は「ドーナツ新食感元年」と呼べる年となりました。

もちもち、ふわふわ、ザクザク、とろとろ。多様な食感を追求するドーナツの進化は、まだまだ止まりそうにありません。

来年はどんな新食感ドーナツが登場するのか、引き続き注目の年となりそうです。

クックパッドでは毎年、その年を象徴する料理・食材のトレンドおよび翌年の流行の兆しがある料理・食材を選出する、「食トレンド大賞2025・食トレンド予測2026」を発表しています。



選ばれた料理や食材がなぜ注目されたのか、ブームのきっかけや今後のトレンド動向について解説しています。

