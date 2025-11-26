5»ù¤ÎÉã¡¦¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ö»Ò°é¤Æ¤ÏÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¡×¡¡¤¤ç¤¦À®¿Í¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ÎÄ¹½÷¤Ë»×¤¤¡¡ºÊ¡¦ÄÔ´õÈþ¤Ï¡ÖÀïÍ§¡×¤È´¶¼Õ
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¿ù±ºÂÀÍÛ¡Ê44¡Ë¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ØÂè18²ó¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¡Ù¤Î¼ø¾Þ¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¤¤ç¤¦À®¿Í¤È¤Ê¤ë18ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¡Ê¤Î¤¢¡Ë¤ò½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥Á¤Ç¡Ö18Ç¯Á°¡¢ËÍ¤Ï½é¤á¤Æ¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Ñ¥Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ18Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¡¢¡Öº£0ºÐ¤Î»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ÆÂçÊÑ¤µ¤â¤¢¤ë¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹¬¤»¤Ç¤¹¡×¤È´î¤Ó¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡18Ç¯¤Î»Ò°é¤Æ¤ò·Ð¤Æ¡Ö±à»ù¤Î¤ª·Þ¤¨¤â¥Ñ¥Ñ¤¬¤à¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÂ¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¥Þ¥Þ¥Á¥ã¥ê¤È¥Ñ¥Ñ¥Á¥ã¥ê¤Î¿ô¤¬°ì½ï¡×¤È¼Ò²ñ¤ÎÊÑ²½¤Ë¸ÀµÚ¡£¡ÖÉ÷·Ê¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¡È¥¤¥¯¥á¥ó¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¶¨ÎÏ¤·¤Æ»Ò°é¤Æ¤¹¤ëÉ÷Ä¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£
¡¡»Ò¤É¤â¤Î¾®³Ø¹»¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç12Ç¯ÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤Þ¤À12Ç¯´ÖÄÌ¤¦É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¿ù±º¡£¡Ö¤Þ¤ÀÀÞ¤êÊÖ¤·ÃÏÅÀ¤Ç¡¢É×ÉØ¤¬ÀïÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈºÊ¤ÎÄÔ´õÈþ¡Ê38¡Ë¤Ø¤Î´¶¼Õ¤â¸ý¤Ë¡£´õ¶õ¤â¡Ö¡È¥×¥ìÊÝ°é¡É¤ß¤¿¤¤¤ËÌ¼¤ò°é¤Æ¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÜ¤òºÙ¤á¡¢¡Öº£Ç¯¤Ï¤¢¤È3¿ÍÃÂÀ¸Æü¤¬Íè¤ë¡£¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤â¤¢¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¥é¥Ã¥·¥å¡£¿ù±º²È¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÁ´ÎÏ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤ç¤¦¤â¤ª½Ë¤¤¤·¤¿¤¤¡×¤È²ÈÂ²°¦¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ù±º¤Ï2007Ç¯6·î¤Ë¸µ¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤ÎÄÔ¤È·ëº§¡£Æ±Ç¯11·î¤ËÄ¹½÷¡¦´õ¶õ¡¢10Ç¯12·î¤ËÄ¹ÃË¡¦ÀÄ¶õ¤µ¤ó¡Ê¤»¤¤¤¢¡Ë¡¢13Ç¯3·î¤Ë¼¡ÃË¡¦Úß¶õ¤µ¤ó¡Ê¤½¤é¡Ë¡¢18Ç¯12·î¤Ë»°ÃË¡¦¹¬¶õ¤µ¤ó¡Ê¤³¤¢¡Ë¡¢º£Ç¯8·î8Æü¤Ë¼¡½÷¡¦Ì´¶õ¤Á¤ã¤ó¡Ê¤æ¤á¤¢¡Ë¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¡¡¥Ú¥¢¥ì¥ó¥Æ¥£¥ó¥°¥¢¥ï¡¼¥É¤Ï¡¢2025Ç¯¤Ë°é»ù¶È³¦¤Ø±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿ÃøÌ¾¿Í¡¢¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤ä½ÐÍè»ö¤Ê¤É¤ò¡¢»Ò°é¤Æ»¨»ï6»ï¤¬ÁªÄê¡£º£Ç¯¤Ï¡Ö¥Ò¥ÈÉôÌç¡×¤Ç¿ù±º¤Î¤Û¤«¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Îpeco¡Ê30¡Ë¡¢¤ª¾Ð¤¤·Ý¿Í¤Î¥Ð¡¼¥Ó¡¼¡Ê41¡Ë¡¢²Î¼ê¤Î²£»³¤À¤¤¤¹¤±¡Ê42¡Ë¡¢¸µ¥×¥í¥µ¥Ã¥«¡¼Áª¼ê¤Î³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡Ê35¡Ë¡õ¥â¥Ç¥ë¤Î´Ý¹â°¦¼Â¡Ê35¡ËÉ×ºÊ¡¢¸µ¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ëÁª¼ê¤Î·ª¸¶·Ã¡Ê41¡Ë¡¢¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¤ÎÌÚ²¼¤æ¡¼¤¡Ê36¡Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó¶É°÷·óÌ¡²è²È¤Î¿¿Á¥²ÂÆà»á¤¬¼õ¾Þ¤·¤¿¡£
