タレントの杉浦太陽（44）が、26日に都内で行われた、育児業界に影響を与えた著名人や出来事などを表彰する「第18回ペアレンディングアワード」に出席した。

2007年にタレントの辻希美と結婚。今年8月には第5子となる次女が誕生した。

ネイビーのスーツで登場。トロフィーを受け取ると満面の笑みを浮かべた。

この日は偶然にも長女・希空の誕生日。杉浦が初めてパパとなった日でもある。「希空が今日で18歳になりました。18歳ということは成人の仲間入りです。パパになって、もう18年になりますけども、また我が家には0歳児の3ヶ月の赤ちゃんがいて、また育児ができている。大変さもありますけれども、とても充実しております。幸せです」と笑顔。「妻と子供たちがいてこの賞を授賞してきたと思っております」と家族への感謝を口にした。

“運命的な受賞に”「感慨深い」と感無量で「今日授賞した日が11月26日っていうのが、私は偶然だとは思っていません。運命だと思います。帰って家族で分かち合いたいと思います」と喜びを伝えた。

人気育児雑誌6誌が、1年において育児業界に影響を与えた、タレントや文化人、ヒット商品や出来事などを表彰する同賞。本年、「ヒト部門」では杉浦、peco、バービー、横山だいすけ、柿谷曜一朗さん、丸高愛実、栗原恵さん、木下ゆーきさん、真船佳奈さんが受賞。子育て世代に勇気と安心感を与え、共感できる価値観を発信したことが選出理由となった。