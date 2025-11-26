お笑いタレントのカンニング竹山（54）が、25日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。歌手・和田アキ子（75）の人柄について語った。

10月7日の放送回でゲスト出演した和田アキ子について、「アッコさん、電話くれましたよ、わざわざ私に」と告白した和田。竹山は「うわ〜電話番号交換しちゃったの。あら〜何かあったら来るよ、これから」と笑いを誘ったが、和田は「親切な方だなと思った。わざわざ、“うれしかったよ”みたいな感じ」と明かした。

これを受けて、竹山は「初めて？アッコさんに会ったの。そもそも明日香ちゃんのことが好きだったんじゃない？」と推測。「そうかな？でも見ててはくれてました、番組を」という和田に、竹山は「じゃないと電話番号を交換しようなんて、なかなか珍しいよ。そもそもの人じゃないと。俺は2年かかってるからね」と打ち明けた。

そして「俺2年間誘われなかったのよ、出会ってから」と吐露。「それを始めは“誘ってくれないかな”と思ったけど、2年ぐらい経つとだんだんラッキーと思い始めた。それで、ラッキーと思い始めたぐらいの時期に捕まったのよ」と苦笑い。それでも彼女の人柄を「意外と律儀だからね」と褒めると、和田明日香も「いやホントに。丁寧だし、愛があふれてる方だなと」と感心していた。