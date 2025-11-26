お笑いタレントの永野が２６日、ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「永野とモグライダー芝のぐるり遠回り【テレビ朝日】」に出演した。

この日はリスナーから恋愛にまつわる相談が届いた。これにちなみ、ともに出演している「モグライダー」の芝大輔が「そういえば、永野さんって、まぁ俺もお互いですけど、こんなに昔からいて、恋愛の話ってしたことないですよね？」と振ると、永野は「したことないですね」と認めた。

永野は恋愛の話をしない理由を「単純に恥ずかしい。そういう話が。照れちゃう。そういう話の質問とかもＮＧ出しますし。答えても面白くないと思っちゃうし、恥ずかしい」と告白。それに加えて「もう１個が、情けないけど、自分のキャラクターを勝手に考えてて」と、セルフプロデュースのためだと明かした。

そんな永野だが、現在は妻でバルーン漫談師のカルーア啓子とイベントに出ることも。「昔だったらイヤだったんですよ」と言うが、「これもう（セルフプロデュースに）影響ねえなと思って。ＯＫしました」と明かした。芝は「そうっすね。多分、そんなに一緒に出てるからイヤとかはないと思う」とうなずいた。

改めて、永野は「なんかね、恋愛とかの話が、教育とか環境だと思うんですよ、なんか俺、恥ずかしいんですよ、自分の話は。人の話は聞けるけどね」としつつ「人の恋愛、興味ないね」と話した。