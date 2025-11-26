巨人の若林楽人外野手が２６日、都内の球団事務所で契約更改に臨み、今季の年俸１８００万円から１４５０万アップの３２５０万円（金額はいずれも推定）でサインした。

５年目の今季は３月２８日の開幕戦・ヤクルト戦（東京Ｄ）に「１番・左翼」で先発出場し、４安打２打点の活躍。延長１０回にサヨナラ打を放ち、絶好のスタートを切った。しかし６月には左太もも二頭筋筋損傷により離脱も経験。約１か月間実戦から離れた。それでもＣＳ第１Ｓ初戦・ＤｅＮＡ戦（横浜）で本塁打を放つなど、随所に光る活躍を見せ、代走や守備固めでも貢献。チームに欠かせないピースとなった。最終的にキャリアハイの８６試合に出場し打率２割４分１厘、３本塁打、１６打点の成績。「経験は本当に積めた１年だった。だからこそ、もっと成績を残したかった」と振り返った。

オフシーズンは岡本和真とともに自主トレを行う予定。「日本の右バッターで一番いいバッター。見ているだけで勉強になりますし、ご飯もたくさん連れて行ってくれて、服もたくさんくれる。付いていかないわけない」とおどけたが、野球に対する意識とバッティング技術を吸収する構えだ。