¡Ö¿À¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤¬»Å³Ý¤±¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹³×Ì¿ ¡¼ËãíåÅò¤Ç¿©Ê¸²½¤Ë³×Ì¿¤òµ¯¤³¤¹ÀÐ¿À½¨¹¬¤ÎÄ©Àï¡¼
¡ÖÆüËÜ¿Í¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤ï¤Ê¤µ¤¹¤®¤ë¡£¤³¤ì¤¬ÊÑ¤ï¤ì¤Ð¡¢¿©Âî¤ÎÉ÷·Ê¤Ï·àÅª¤ËË¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×
¥¯¥Ã¥¯¥Ñ¥Ã¥É¿©¥È¥ì¥ó¥ÉÂç¾Þ2025¡Öº£Ç¯¤Î´é¡×¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿ÀÐ¿À½¨¹¬¤Ï¡¢ÀÅ¤«¤Ê³Î¿®¤ò»ý¤Ã¤Æ¸ì¤ë¡£Á´¹ñ¤ÇµÞ³ÈÂçÃæ¤ÎÌôÁ·¥¹¡¼¥×½Õ±«ÀìÌçÅ¹¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¡Ê¥Á¡¼¥Ñ¥ª¥Þ¡¼¥é¡¼¥¿¥ó¡Ë¤ÎÁÏ¶È¼Ô¤À¡£¡Ö¿À¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀÐ¿À¤¬º£¡¢ËãíåÅò¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñÈ¯¾Í¤ÎÎÁÍý¤ÇÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤òÊÑ¤¨¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¿©¤Ø¤ÎÃµµæ
ÀÐ¿À¤Î¸¶ÅÀ¤Ï°Õ³°¤Ë¤â¥Þ¥ó¥¬¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¿©¤Ë¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤¹¡£¡ØÈþÌ£¤·¤ó¤Ü¡Ù¤òÆÉ¤ó¤À¤«¤é¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£Ãæ³ØÀ¸¤Î»þ¡¢¥Þ¥ó¥¬¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»³²¬»ÎÏº¤ËÆ´¤ì¡¢¿©¤ÙÊâ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£
¡Ö¤ª¤¤¤·¤«¤Ã¤¿¤â¤Î¤ÏºÆ¸½¤·¤Æ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤³¤ÎÌ£¤¬½Ð¤ë¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÈëÌ©¤òÃÎ¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×
Ãæ³ØÀ¸¤«¤é»Ï¤á¤¿¿©¤ÙÊâ¤¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¾ÃÈñ¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿©¤Ù¤Æ¤Ïºî¤ê¡¢ºî¤Ã¤Æ¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤³¤Î·«¤êÊÖ¤·¤¬¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¿À¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ëÀÐ¿À¤òºî¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
ÀÐ¿À¤ÎÃµµá¤ÏÎÁÍý¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£³¨²è¤äÆ«·Ý¡¢¶â·Ñ¤®¤â»Ï¤á¤¿¡£¡Ö³¨¤âÆ«·Ý¤â°ìÀÚ¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤¦¤¬¡¢¡ÖÎÁÍý¤¬ÆÀ°Õ¤À¤«¤é¤Ã¤ÆÎÁÍý¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤ê¤â¡¢Á´¤¯´Ø·¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤¬ÎÁÍý¤ËÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿®Ç°¤ÇÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ËãíåÅò¤È¤¤¤¦³×Ì¿
¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×¤ÎËãíåÅò
ËãíåÅò¤Ï¡ÖËã¡Ê¥Þ¡¼¡Ë¡ááã¤ì¤ë¡×¡Öíå¡Ê¥é¡¼¡Ë¡á¿É¤¤¡×¡ÖÅò¡Ê¥¿¥ó¡Ë¡á¥¹¡¼¥×¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡£²ÖÜ¥¤Îáã¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê»É·ã¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¡¢¿ô½½¼ïÎà¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Ê£»¨¤Ê¥¹¡¼¥×¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤Ç°¦¤µ¤ì¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¢¥¸¥¢¤ÎÌ£¤À¡£
¡ÖÆ±¤¸¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤½¤ì¤À¤±Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬ÆüËÜ¤Ç¤À¤±¥¦¥±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¡×
¤³¤Î³Î¿®¤¬ÀÐ¿À¤ò»Ù¤¨¤¿¡£ÆüËÜ¿Í¤ÎÀå¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌ£¤òÊÑ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤¬¿®¤¸¤ëÀ¤³¦°ì¤ª¤¤¤·¤¤ËãíåÅò¤òºî¤êÂ³¤±¤ë¡£²ÖÜ¥¤Îáã¤ì¡¢Åâ¿É»Ò¤Î¿É¤µ¡¢Ê£»¨¤Ê¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÄ´ÏÂ¡£¥¢¥¸¥¢¤Ç°¦¤µ¤ì¤ëËÜ¾ì¤ÎÌ£¤ÎËÜ¼Á¤ò¡¢ÂÅ¶¨¤Ê¤¯ÄÉµá¤·¤¿¡£
5Ç¯´Ö¤Î¶ìÆ®¡¢¤½¤·¤Æ¹ÔÎóÅ¹¤Ø
Âè°ì¹æÅ¹¤Î½ÂÃ«Å¹
½ÂÃ«¤Ë¼·ÊõËãíåÅò¤Î1¹æÅ¹¤ò³«¤¤¤Æ¤«¤é¤Þ¤â¤Ê¤¯19Ç¯¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖºÇ½é¤Î5Ç¯¤°¤é¤¤¤ÏÁ´¤¯¤ªµÒ¤µ¤óÍè¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¯¸·¤·¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡ÖÉáÄÌ¤Î°û¿©Å¹¤Î¿Í¤À¤Ã¤¿¤é5Ç¯¤âÅ¹¤¬Î®¹Ô¤é¤Ê¤¤¤È¤ä¤á¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£Áá¤¤¿Í¤À¤ÈÈ¾Ç¯¤â·Ð¤¿¤Ê¤¤¤¦¤Á¤ËÅ±Âà¤ò·èÃÇ¤¹¤ë¡×
¤Ê¤¼Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤«¡£ÀÐ¿À¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖËÍ¤¬¥¼¥í¤«¤é¹Í¤¨¤¿¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤é¡¢ËÍ¤Î¹Í¤¨¤¬´Ö°ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤Ã¤Æ5Ç¯¤â°ú¤ÃÄ¥¤é¤º¤Ë¤ä¤á¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡¢¥Þ¥ì¡¼¥·¥¢¤È¤¤¤¦Æ±¤¸¥¢¥¸¥¢·÷¤Ç¤³¤ì¤À¤±Î®¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤¬¡¢ÆüËÜ¤Ç¤À¤±¥¦¥±¤Ê¤¤¤Ï¤º¤Ï¤Ê¤¤¤È¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
5Ç¯¸å¤ËÀÖºä¤Ç2¹æÅ¹¤ò³«¤¡¢¤½¤ÎÈ¾Ç¯¸å¤°¤é¤¤¤ËµÞ¤ËµÒÂ¤¬¿¤Ó¤¿¡£Ä¹¤¤¶ìÆ®¤ÎËö¤Ë¡¢ËãíåÅò¤¬¿·¤·¤¤¿©Ê¸²½¤È¤·¤ÆÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤¤¤¿½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¡£1¹æÅ¹¤Î¥ª¡¼¥×¥ó¤«¤éÌó19Ç¯¤ÎºÐ·î¤ò·Ð¤Æ¡¢º£¤Ç¤Ï¼ã¤¤¿Í¤òÃæ¿´¤Ë¹ÔÎó¤¬¤Ç¤¤ë¿Íµ¤Å¹¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ºòÇ¯¤«¤é¤ÏÄÌÈÎ¾¦ÉÊ¡Ö¤ª¤¦¤Á¤Ç¥Á¡¼¥Ñ¥ª¡×¤Î¥Í¥Ã¥ÈÈÎÇä¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£Å¹¤Ë¶á¤¤Ì£¤ò²ÈÄí¤Ç¤âºÆ¸½¤Ç¤¤ë¤È¹¥É¾¤À¡£
¸Ä¿Í¤Î¹¥¤ß¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¶ñºà¤ò¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¤Ç¤¤ë³Ú¤·¤µ¡¢30¼ïÎà°Ê¾å¤ÎÌôÁ·¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥¹¡¼¥×¤Ï·ò¹¯Åª¤Ç¡¢¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢º£¤Þ¤ÇÆüËÜ¿Í¤¬ÂÎ¸³¤·¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¡Öáã¤ì¡×¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤Ì£³ÐÂÎ¸³¤¬ËãíåÅò¤ÎÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿©¤Ù¤ëÂ¦¤Èºî¤ëÂ¦¡¢Î¾ÎØ¤Î¼ÂÀÓ
¡Ö¿À¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¿À¤ÏÎäÀÅ¤ËÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤â¼ñÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Á¤é¤Ç¤â°ÂÄê¤·¤ÆÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢Ì£¤òºî¤ëÂ¦¤È¤·¤Æ¤âËãíåÅò¤ÎÊ¬Ìî¤Ç°ìÄê¤ÎÉ¾²Á¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÀÐ¿À¤¬¥ï¥¤¥ó¤Ë¼æ¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¿©»ö¤È¤Î¿ÆÏÂÀ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Æ¥¤¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤È¤¤¤¦¶¥µ»¤Î±ü¿¼¤µ¤æ¤¨¤À¤Ã¤¿¡£¸«¤¿ÌÜ¡¢¹á¤ê¡¢Ì£¤ï¤¤¤«¤é¼«Ê¬¤Î´¶³Ð¤À¤±¤Ç¥Ö¥É¥¦¤ÎÉÊ¼ï¤äÀ¸»º¹ñ¤ò¸À¤¤Åö¤Æ¤ë¡£ÆüËÜ¥½¥à¥ê¥¨¶¨²ñ¤¬¼çºÅ¤¹¤ëÁ´¹ñÂç²ñ¤Ç3Ç¯Ï¢Â³·è¾¡¿Ê½Ð¤·¡¢ºòÇ¯¤ÏÁ´¹ñ3°Ì¡£
¡ÖÂ¿¤¤»þ¤Ï°ìÆü¤Ë200ÇÕ¤Û¤É¸ý¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦À¨¤Þ¤¸¤¤·±ÎýÎÌ¡£¥ï¥¤¥ó¤À¤«¤é¤³¤½²ÄÇ½¤Ê¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤À¤ÈÀÐ¿À¤Ï¸À¤¦¡£¤³¤ÎÊ¬ÀÏÎÏ¤¬¡¢ËãíåÅò¤òÆüËÜ¤Ëº¬ÉÕ¤«¤»¤ëºÝ¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ì£¤ï¤¦Â¦¡¢ºî¤ëÂ¦¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·Î¾Êý¤ÎÊ¬Ìî¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ëÀÐ¿À¤Ïµ©Í¤ÊÂ¸ºß¤À¡£
À¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ºÍÇ½¤Ê¤Î¤«Ìä¤¦¤È¡¢¡ÖÀ¸¤Þ¤ì»ý¤Ã¤¿ÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÆü¡¹¤Î¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Âç»ö¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£
¤½¤ÎÀ®²Ì¤Ïº£¤ä¡¢°ìÈ¯¤ÇÌ£¤Å¤¯¤ê¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤Î°è¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ëÌ£
Å¹¤´¤È¤Ë¿æ¤½Ð¤¹¥¹¡¼¥×
¼·ÊõËãíåÅò¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Ì£¤¬¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¡£
¡Ö¸ÅÅµÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¼é¤êÂ³¤±¤ëÎÁÍý¿Í¤ä¤ªÅ¹¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯µÕ¤Î¹Í¤¨¤Ç¡¢¾ï¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¡¢¤½¤Î¸Å¤¤¤â¤Î¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
ÀÐ¿À¤Ï¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤òÎã¤Ëµó¤²¤ë¡£¡Ö¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤â¾ï¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£¤Ç¤ÏÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÀÎ¤È¤Ï¼Ö¤ÎÀÇ½¤¬Á´Á³°ã¤¦¡£¤É¤ó¤Ê¤â¤Î¤Ç¤â¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¤Î¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤òÂÕ¤ë¤È¤ä¤Ã¤Ñ¤êÂ³¤±¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¤Ê¡×
¤³¤Î¹Í¤¨¤Ï¡¢ËãíåÅò¤ÎÌ£¤Å¤¯¤ê¤Ë¤âÈ¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÒ¤ÎÈ¿±þ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ÎÇÛ¹ç¤òÈùÄ´À°¤·¡¢¿·¤·¤¤¿©ºà¤ò»î¤·¡¢¾ï¤ËÄ´ÍýË¡¤ò²þÎÉ¤¹¤ë¡£³«¶È¤«¤é19Ç¯¤¿¤Ã¤¿º£¤Ç¤â¡¢¤½¤ì¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤¬ÊÑ¤¨¤ëÆüËÜ¤Î¿©Âî
ÌôÁ·¥¹¥Ñ¥¤¥¹¡Ê½ÐÅµ¡¨Adobe Stock¡Ë
ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀÐ¿À¤ÏÆÈ¼«¤Î»ëÅÀ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦¤ÎÃæ¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¿©ºà¤Î¿ô¤¬¤È¤Æ¤âÂ¿¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â°ìÊý¤ÇÆüËÜ¤ÏÀ¤³¦Åª¤Ë¤â¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤¢¤Þ¤ê³èÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¹ñ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡×
²ÈÄí¤Ë¤¢¤ë¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤Ï¸ÕÜ¥¤È¼·Ì£¤ä°ìÌ£¤°¤é¤¤¤Ç¡¢»³Ü¥¤µ¤¨¤Ê¤¤²È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¸½¾õ¡£¤Ê¤¼ÆüËÜ¤Ï¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¡£
¡ÖÆüËÜ¤Ï¹í¤ò»È¤Ã¤¿Ä´Ì£ÎÁ¤¬¤«¤Ê¤êÈ¯Ã£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ì£Á¹¤ä¾ßÌý¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢ÎÁÍý¼ò¤â´Þ¤á¹í¤¬Ãæ¿´¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò¤³¤ì¤Þ¤ÇÎÁÍý¤ÎÃæ¤Ç³è¤«¤·¤Æ¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×
¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤È¤¤¤¦Í×ÁÇ¤¬²ÈÄíÎÁÍý¤ÎÃæ¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤À¤ÈÀÐ¿À¤ÏÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤â¤È¤â¤È»È¤¦¿©ºà¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë³Ý¤±»»¤Ç¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ò»È¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÆüËÜ¤ÏÁêÅö¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£Ë¤«¤Ê¿©Ê¸²½¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡¢¤½¤Î½ã¿è¤µ
¡Ö¤¿¤Þ¤¿¤Þ¼ñÌ£¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ»Å»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¹¥¤¤Ê¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡×
ÀÐ¿À¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢ÌÂ¤¤¤¬¤Ê¤¤¡£¿©¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¹¥´ñ¿´¤¬¶¯¤¤¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤¹¤ë¡£¤½¤Î¹¥´ñ¿´¤Î¶¯¤µ¤Ï¥¸¥ã¥ó¥ëÌä¤ï¤º¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤â¤Î¤ò¤Ò¤¿¤¹¤é¿©¤Ù¤¿¤ê°û¤ó¤À¤êÃµµá¤·Â³¤±¤ë¹ÔÆ°¤ËÉ½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö½ª¤ï¤ê¤¬¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÌä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
5Ç¯´ÖµÒ¤¬Íè¤Ê¤¯¤Æ¤â¿®¤¸Â³¤±¤¿Ì£¡£¤½¤·¤Æº£¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤Ë¿·¤·¤¤É÷¤ò¿á¤¹þ¤â¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÐ¿À½¨¹¬¤¬¼¨¤¹¤Î¤Ï¡¢½ã¿è¤Ê¹¥´ñ¿´¤È³Î¸Ç¤¿¤ë¿®Ç°¡¢¤½¤·¤Æ¾ï¤Ë¿Ê²½¤·Â³¤±¤ë»ÑÀª¤¬¡¢¤¤¤«¤ËÂç¤¤ÊÊÑ²½¤òÀ¸¤ß½Ð¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤À¡£ËãíåÅò¤ÏÃ±¤Ê¤ëÎÁÍý¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆüËÜ¤Î¿©Ê¸²½¤¬¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¸þ¤«¤¦¾ÝÄ§¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÀÐ¿ÀÎ®¡¦3¤Ä¤ÎÅ¯³Ø¡Û
¡ÖÎ¾ÎØ¤Ç¶Ë¤á¤ë¡×- Ì£¤òÊ¬ÀÏ¤¹¤ëÂ¦¤ÈÁÏÂ¤¤¹¤ëÂ¦¡¢Î¾Êý¤Ç·ë²Ì¤ò½Ð¤¹
¡Ö¾ï¤Ë¿Ê²½¤¹¤ë¡×- ¸ÅÅµ¤ò¼é¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿·¤·¤¤µ»½Ñ¤ò¼è¤êÆþ¤ìÂ³¤±¤ë
¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤¬Á´¤Æ¡×- ºÍÇ½¤è¤êÆü¡¹¤ÎÃÃÏ£¤¬Å·ºÍÅª¤ÊÌ£³Ð¤òºî¤ë
ÀÐ¿À½¨¹¬¡Ê¤¤¤·¤¬¤ß¡¦¤Ò¤Ç¤æ¤¡Ë
ÌôÁ·¥¹¡¼¥×½Õ±«ÀìÌçÅ¹¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡× ÁÏ¶È¼Ô
1972Ç¯ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£Ãæ³ØÀ¸¤Îº¢¤è¤ê¿©¤ÙÊâ¤¤ò»Ï¤á¡¢¤¿¤°¤¤¤Þ¤ì¤ÊÌ£³Ð¤Î±Ô¤µ¤«¤é¡Ö¿À¤ÎÀå¤ò»ý¤ÄÃË¡×¤È¤Î°ÛÌ¾¤ò»ý¤Ä¡£2003Ç¯5·î¤Ë¿©¤Î¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°²ñ¼Ò¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥¼¥Ã¥¿¡¼¡×¤òÀßÎ©¡£2005Ç¯8·î¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥«¥·¥å¡¦¥«¥·¥å¡×ÀßÎ©¤·¡¢2007Ç¯1·îÌôÁ·¥¹¡¼¥×½Õ±«ÀìÌçÅ¹¡Ö¼·ÊõËãíåÅò¡×1¹æÅ¹¤ò½ÂÃ«¶èºùµÖ¤Ë¤ÆÁÏ¶È¡£Áª¤Ù¤ë¶ñºà¤ÈÅ¹¤´¤È¤Ë¿æ¤½Ð¤¹ÌôÁ·¥¹¡¼¥×¤¬¿Íµ¤¤òÇî¤·¡¢Á´¹ñ¤ËÌó50Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£¡Ê2025Ç¯11·î¸½ºß¡Ë