女優の北川景子（39）が26日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。自転車に乗らない理由を明かす場面があった。

この日は28日公開の映画「ナイトフラワー」に共に出演する女優・田中麗奈とそろって登場。「意外にも、自転車で全力疾走してるっぽい」とのイメージを振られると、北川は「×」、田中は「〇」の札を掲げてみせた。

5歳長女と1歳長男を育てる北川は「私は子供が生まれて電動（自転車）も買ったんですけれども。元々自転車が凄く苦手で」と告白。「真っすぐは大丈夫なんですが、曲がることが…」とぶっちゃけてスタジオを驚かせた。

レギュラー陣は「曲がるでしょ」とツッコミを入れたものの、北川は「結構曲がるのが難しくってふらふらっとしてしまうんですけれども、電動だとさらに重たいじゃないですか」と淡々。

「1回転んでしまってそこからもう…」「ちょっと怖くなっちゃいました」などと続けた。

MCの「ハライチ」岩井勇気が「学校まで一直線のところに住まないと」とツッコんで笑わせると、北川は「坂道も怖いんで…」と苦笑い。元々運動が苦手なのかと問われると「運動はできます。でも自転車が乗れないです」「真っすぐは乗れます」と笑顔で語った。