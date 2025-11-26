解散したグループ「ＴＯＫＩＯ」の国分太一が２６日、「コンプライアンス上の問題行為」を理由にバラエティー番組から降板させた日本テレビの対応に瑕疵（かし）があったとして、１０月２３日に日弁連に人権救済を申し立てた件について、司法記者クラブで記者会見した。

会見には、国分の代理人を務める菰田優弁護士も同席。国分は６月にコンプライアンス違反で無期限活動休止することを発表したが、一連の報道後、公の場に出てきたのは初めて。

国分はスーツにネクタイ姿。終始、厳しい表情で「本日は、私、国分太一にこのような機会をもうけることをお許し頂き、心より感謝申し上げます。まず最初に、自らとった行動により傷つけてしまった当事者の方に、遅くなりましたが、また直接ではなく、このような形になり大変恐縮ではありますが、心からお詫（わ）びの気持ちをお伝えさせてください。本当に申し訳ございませんでした」と謝罪した。

続けて「私が、長年活動させて頂きました日本テレビ、『ザ！鉄腕！ＤＡＳＨ！』制作関係者の皆さま、３０年続いている番組に突然の降板となり、多大なるご迷惑をおかけしたことを心よりお詫び申し上げます。さらには、スポンサーの皆さま、他のテレビ局を含むメディア関係者の皆さまには、事情をご説明できない状況でご判断しうる形となり、これまでまともにお詫びを申し上げることもできていませんでした。深くお詫び申し上げます」と目に涙を浮かべ、時折声を震わせた。「ファンの皆さま、自分の口で説明することに時間がかかってしまい、ご心配をおかけし、本当に申し訳ございませんでした」と謝罪し、７秒ほど頭を下げた。