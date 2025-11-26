Àé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡¡¥Ï¡¼¥Õ·ÝÇ½¿Í¡È¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëJ¡É¤ÎÈá·à¤ËÆ±¾ð¡Ä¥¦¥½¤Ä¤«¤ì±øÌ¾¡Ö¤½¤ì¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤â¤¦ÌµÃã¶ìÃã¡×
¡¡¡ÖÀé¸¶·»Äï¡×¤ÎÀé¸¶¥¸¥å¥Ë¥¢¡Ê51¡Ë¤¬25Æü¿¼ÌëÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤Ë¤±¤Ä¥Ã!!¡×¤Ë½Ð±é¡£¥Ï¡¼¥Õ·ÝÇ½¿Í¤ÎÈá·à¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½³¦¤Ç¤«¤Ä¤ÆÎ´À¹¤ò¶Ë¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡Ö¥Ï¡¼¥Õ²ñ¡×¡£¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¥Ù¥Ã¥¡¼¡¢¥È¥ê¥ó¥É¥ë¤Á¤ã¤ó¡¢¥í¡¼¥é¡Ä¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ë¥á¥ó¥Ä¡£¤½¤ÎËöÃ¼¤Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÈJOY¤¬µï¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡£¥Ù¥Ã¥¡¼¤¬Îã¤Î¤³¤È¤ÇLINE¥°¥ë¡¼¥×¤òÂà²ñ¤·¤Æ¡Ä¡Ê¤½¤Î¸å³§¤¬Âà²ñ¤·¡Ë¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÈJOY¤À¤±¤¬»Ä¤Ã¤Æ¡¢2¿Í¤ÇÌ©¤ËÃçÎÉ¤¯¤·¤Æ¤¿¡£JOY¤¬·ëº§¤·¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤Ç¤¤ÆÎÉ¤¥Ñ¥Ñ¤È¤·¤Æ¹¥´¶ÅÙ¤ò¾å¤²¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬MC¤òÌ³¤á¤ë¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢¥¤¥É¥ë¤¬Ë½Ïª¤¹¤ë´ë²è¤¬¡£¤¢¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤·¤Ä¤³¤¯Í¶¤ï¤ì¤Æº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤ÎÏÃ¤Ë¡¢Ã¯¤«ÄÉµÚ¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¡¢JOY¤À¤ÈÇò¾õ¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡¢·ëº§¤·¤Æ¤¹¤´¤¯¤¤¤¤´¶¤¸¤Î¥Ñ¥Ñ¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ë²¿¤·¤Æ¤ë¤Í¤ó¡ª¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãÊ¢Î©¤Ã¤Æ¡¢JOY¤ËÅÅÏÃ¤·¤¿¤ó¤ä¤Ã¤Æ¡×¤È¥¸¥å¥Ë¥¢¤¬ÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤¬JOY¤òÌä¤¤µÍ¤á¤¿¤â¤Î¤Î¡¢Ë½Ïª¤·¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌ¾¤òÅÁ¤¨¤Æ¤â¡Ö¤¨¡©Ã¯¡©¡×¤È¿È¤Ë³Ð¤¨¤¬¤Ê¤¤ÍÍ»Ò¡£´é¼Ì¿¿¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆJOY¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥¸¥å¥Ë¥¢¤Ï¡Ö¤½¤Î»Ò¤¬ÈÖÁÈ¤ò²¿¤«À¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Î¥¦¥½¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¤Þ¤¿JOY¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤¦¤É¤¨¤¨¤È¤³¤ä¤ó¡Ä¡£¤½¤ì¤ä¤é¤ì¤¿¤é¤â¤¦ÌµÃã¶ìÃã¤ä¤ó¡Ä¡×¤È»ØÅ¦¡£¡Ö¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤Ï¡È¤¢¤¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤¿¤ó¤«¡É¤Ã¤ÆÊ¬¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¼ýÏ¿¸å¤ä¤«¤é¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ä±é¼Ô¤Ï¤ß¤ó¤Ê¡ÈJOY¡¢¤½¤¦¤é¤·¤¤¤Ç¡É¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤è¤Ê¡×¤ÈÍýÉÔ¿Ô¤Ê¥¦¥½¤Ë¤è¤ëJOY¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥À¥¦¥ó¤òÆ±¾ð¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤â¤Ã¤È¸À¤¦¤¿¤é¡¢¡Ê¥ª¥ó¥¨¥¢¾å¤Ç¤Ï¡Ë¡È¥¤¥Ë¥·¥ã¥ëJ¡É¤Ç¤ä¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤é¡¢²¶¤â¤Á¤ç¤Ã¤Èµ¿¤ï¤ì¤Æ¤ë¤«¤âÊ¬¤«¤é¤ó¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢¾Ð¤ï¤»¤Æ¤¤¤¿¡£