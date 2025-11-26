Ž¢¤³¤ÎµëÎÁÅ¥ËÀ¤¬¡ªŽ£ÇÍÅÝ·Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¤ËÉü½²¢
³©Àî¾Þºî²È✕ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Î¡Ö°Û¿§¥³¥é¥Ü¡×Ï¢ºÜ¾®Àâ¡ª
¡Ö»Ò¶¡Éô²°¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¡¢¤¢¤Ê¤¿¤ÎÉü½²¡¢ÀÁ¤±Éé¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥ï¥Ï¥é¡¢º¾µ½¡¢ÃÔ´ÁÑÍºá¡Ê¤¨¤ó¤¶¤¤¡Ë¡¢½ñÅ¹Ëü°ú¤¡½¡½¡£ºÛ¤«¤ì¤Ì¸½Âå¼Ò²ñ¤Î°¤ò¡¢¿ÍÃÎ¤ì¤ºÃÇºá¤¹¤ë¼Ô¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿¡£¥À¡¼¥¯¥¦¥§¥Ö¤ËÀø¤àÆæ¤ÎÉü½²Âå¹ÔÁÈ¿¥¡Ö»Ò¶¡Éô²°Æ±ÌÁ¡×¡£
¼Ò²ñ¤«¤éÁÂ³°¤µ¤ì¤¿¡Ö»Ò¶¡Éô²°¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¿¤Á¤¬¡¢¤½¤ÎÆÃ°Û¤Ê¥¹¥¥ë¤òÉð´ï¤Ë¡¢ÏÄ¤ó¤ÀÀµµÁ¤ò¼¹¹Ô¤¹¤ë¡£³©Àî¾Þºî²È¡¦¹â¶¶¹°´õ¤¬Êü¤ÄÄË²÷ÌµÈæ¤ÎÀ¤Ä¾¤·¥¨¥ó¥¿¥á¡Ø»Ò¶¡Éô²°Æ±ÌÁ¡Ù¤è¤ê¡¢Âè1¾Ï¤ò4Æü¤ËÊ¬¤±¤ÆËèÆü¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡Êº£²ó¤Ï2ÆüÌÜ¡Ë¡£
ÄÌ¾Î¡È²õ¤·²°¡É¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¾å»Ê¡¦À¾Ìî
ÂÀ°ì¤Ï»äÎ©Âç³Ø¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢Âç¼ê´ë¶È¤ÎÆüÀ®ÂæÉÔÆ°»º¤Ø¤ÈÆþ¼Ò¤·¤¿¡£ºë¶ÌÀ¾ÃÏ¶è¤Îºä¸Í¡Ê¤µ¤«¤É¡Ë±Ä¶È½ê¤Ø¤ÈÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢°ìÇ¯ÌÜ¤Ï³ØÀ¸µ¤Ê¬¤âÈ´¤±¤º¡¢¾å»Ê¤Î½êÄ¹¤Ë¼¸ÀÕ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·Â´¤È¤·¤Æ¤ÏÊ¿¶ÑÅª¤Ê±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÆóÇ¯ÌÜ¤Î¸åÈ¾¤«¤é¤Ï¡¢±Ä¶È¼çÇ¤¤òÌ³¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤·¤«¤·ºä¸Í±Ä¶È½êÁ´ÂÎ¤ÎÀ®ÀÓ¤Ï¡¢Ë§¤·¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£±Ø¤ÎÈ¿ÂÐ¸ý¤Ë¡¢¶È³¦ºÇÂç¼ê¤ÎÀîÅì¥³¡¼¥Ý¤Î±Ä¶È½ê¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¡£¤¢¤ëÄøÅÙ¤Î¸ÜµÒ¤¬ÀîÅì¥³¡¼¥Ý¤ØÎ®¤ì¤ë¤³¤È¤ÏÈò¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ»°Ç¯ÌÜ¤Î½Õ¡¢¿Í»ö°ÛÆ°¤Çºä¸Í±Ä¶È½ê¤ØÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢½êÄ¹¤ÈAM¡Ê¥¨¥ê¥¢¡¦¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¡Ë¤ò·óÇ¤¤¹¤ëÀ¾ÌîÍ§ÏÂ¤À¤Ã¤¿¡£
È±¤ÏÃ»¤¯´¢¤ê¹þ¤ß¡¢Éð¹ü¤Ê»Í³Ñ·Á¤Î´é¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤«¤Ê¤ê¤ÎÂçÊÁ¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¶õ¼ê¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤·¤¯¡¢¸ª¤Î¶ÚÆù¤¬Î´µ¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¾ï¤Ë¥â¥¹¥°¥ê¡¼¥ó¤ÎÇØ¹¤òÃå¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ê¤ó¤Ç¤âÆ±¤¸¤â¤Î¤ò²¿Ãå¤«»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
À¾Ìî¤Î±½¤Ï¡¢Â¾¤Î±Ä¶È½ê¤ÎÆ±´ü¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÌ¾Î¡È²õ¤·²°¡É¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²¿¿Í¤â¤ÎÉô²¼¤òÎ¥¿¦¤ËÄÉ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·»ý¤ÁÁ°¤Î¶¯°ú¤Ê±Ä¶ÈÎÏ¤ÇÀ®ÀÓ¤Ï¹â¤¯¡¢¾åÁØÉô¤Ë¤â°ìÌÜÃÖ¤«¤ì¡¢»°½½È¬ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Çºë¶ÌÀ¾ÃÏ¶è¤ò´É³í¤¹¤ëAM¤ÎÃÏ°Ì¤Ë¤Þ¤Ç¾å¤ê¤Ä¤á¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤Ï¶ÈÀÓÉÔ¿¶¤Îºä¸Í±Ä¶È½ê¤òÎ©¤ÆÄ¾¤¹¤¿¤á¤Ë°ÛÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
ºä¸Í±Ä¶È½ê¤Ï¡¢ÂÀ°ì¤ò´Þ¤á¤Æ±Ä¶È¤¬»°Ì¾¡¢Æâ¶Ð¤¬»°Ì¾¡¢·ÐÍýÃ´Åö¤Î½÷»Ò¼Ò°÷¤ÎÇ½ÅÐ¡Ê¤Î¤È¡Ë¤µ¤ó¡¢Ç¯ÇÛ¤ÎÃËÀ»öÌ³¿¦°÷¤¬°ì¿Í¤È¤¤¤¦¿Í°÷¹½À®¤À¤Ã¤¿¡£
À¾Ìî¤Ï½÷»Ò¤Ë¤Ï´Å¤¯¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤Ë¤Ïµ÷Î¥¤òÃÖ¤¡¢Ç¯ÇÛ¿¦°÷¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤¤¡£Áä¶Ì¤Ëµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢Ä¾Â°¤ÎÉô²¼¤Ç¤¢¤ë±Ä¶È¼çÇ¤¤ÎÂÀ°ì¤À¤Ã¤¿¡£
°ÊÁ°¤Î½êÄ¹¤â¼¸ÀÕ¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï»ØÆ³¤ä¶µ°é¤ÎÈÏáÆ¤Ç¡¢¤É¤³¤«ÂÀ°ì¤ÎÀ®Ä¹¤òÂ¥¤·¤Æ¤¤¤ëÀá¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¾Ìî¤Ï°ã¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤¬±Ä¶È¥Î¥ë¥Þ¤³¤Ê¤»¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¡¢±Ä¶È½êÁ´ÂÎ¤Î»Îµ¤¤¬²¼¤¬¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¤¾¡£Ê¬¤«¤Ã¤È¤ë¤ó¤«¡©¡¡¤ª¤Þ¤¨¤Ï¥Á¡¼¥à¥ï¡¼¥¯¤Á¤å¤¦¤â¤ó¤ò³Ø¤ó¤Ç¤³¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤«¡©¡¡¿Æ¤Î¤·¤Ä¤±¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¤ª¤Þ¤¨¤Î´é¤Ë¤ÏÃÎÀ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ó¤ï¡£¥Î¡¼¥¿¥ê¥ó¤Î´é¤·¤È¤ë¤ï¡×
Ä«Îé¤Ç¿¦°÷¤Î³§¤ÎÁ°¤ÇÇÍÅÝ¤µ¤ì¡¢ÂÀ°ì¤Ï³Û¤Ë»é´À¤òÞú¤Þ¤»¤ë¡£Â¾¤Î¿¦°÷¤Ï¡¢²æ´Ø¤»¤º¤È¶ÈÌ³»ñÎÁ¤ËÌÜ¤òÍî¤È¤¹¼Ô¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢´é¿§¤ò°¤¯¤·¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤ë¼Ô¤â¤¤¤ë¡£Ç½ÅÐ¤µ¤ó¤Ï¤É¤¦¤·¤Æ¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿¤Õ¤¦¤Ë¤ª¤í¤ª¤í¤È¤·¤Æ¡¢À¾Ìî¤ÈÂÀ°ì¤È¤ò¸ò¸ß¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¡£
Ç½ÅÐ¤µ¤ó¤Ï¡¢±ð¤ä¤«¤Ê¹õÈ±¤ÇÁïÌÀ¤½¤¦¤ÊÆ·¤ò¤·¤¿¡¢Æó½½ÆóºÐ¤Î¿·Â´¼Ò°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÂÀ°ì¤ÏÈà½÷¤ËÃ¸¤¤Îø¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤â¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·»Å»ö¤¬¤Ç¤¤º¤Ë¾å»Ê¤ËÇÍ¤é¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ëÃËÀ¼Ò°÷¤Ë¡¢Ì¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë½÷»Ò¤Ï¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¼Ì·Ð¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¡×
¸Þ·î¤Î¤¢¤ë¸á¸å¡¢À¾Ìî¤ÏÂÀ°ì¤Î¥Ç¥¹¥¯¤Ë¸¶¹ÆÍÑ»æ¤ÎÂ«¤òÃÖ¤¤¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢¼Ì·Ð¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¡×
¼Ì·Ð¡©¡¡¼Ì·Ð¤È±Ä¶È¡¢¤Ê¤ó¤Î´Ø·¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¡¡¸ìÏ¤¤·¤«»÷¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡Ö¼Ì·Ð¤ä¤ë¤È¤Ê¡¢½¸ÃæÎÏ¤¬¤Ä¤¯¡£Ç¦ÂÑÎÏ¤¬¸þ¾å¤¹¤ë¡£¤Û¤ó¤ÇÈÌ¼ã¿´·Ð¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ÎÍåÎó¤¬¡¢ÂÎÆâ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¡£¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤Þ¤º¤Ê¡¢²æ¤¬¼Ò¤ÎÍýÇ°¤òÍý²ò¤»¤ó¤È¤¢¤«¤ó¤ï¡£º£Æü¤Ï±Ä¶È¤»¤ó¤Ç¤¤¤¤¤¾¡£¤½¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ë²æ¤¬¼Ò¤ÎÍýÇ°¤òÍý²ò¤·¤í¡£¤½¤Î¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë¼Ì·Ð¤ß¤¿¤¤¤Ë¼Ò·±¤ò½ñ¤¼Ì¤·¤Æ¡¢ÍýÇ°¤òÂÎÆâ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤ë¤ó¤ä¡×
¡Ò»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤Ê¡¢ÅØÎÏ¤òÂÕ¤ë¤Ê¡¢ÄÏ¡Ê¤Ä¤«¡Ë¤ó¤À»Å»ö¤Ï¼êÊü¤¹¤Ê¡Ä¡Ä¡£¡Ó
ÂÀ°ì¤Ï¥Ç¥¹¥¯¤Ç¤ª¤è¤½»ÍÉ´»ú¤ËµÚ¤Ö¼Ò·±¤ò¸¶¹ÆÍÑ»æ¤Ë½ñ¤¼Ì¤·¤Ê¤¬¤é¡¢²¶¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¦¡£¼Ò·±¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¶¦´¶¤ò³Ð¤¨¤º¡¢¤à¤·¤í·ù°´¶¤¬Êç¤ë¡£
¤½¤Î´Ö¤â±Ä¶È½ê¤Ë¤ÏÌä¤¤¹ç¤ï¤»ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Æâ¶Ð¿¦°÷¤ÏË»¡Ê¤»¤ï¡Ë¤·¤Ê¤¯ÂÐ±þ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ªÅÅÏÃ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢ºä¸Í±Ä¶È½ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡¢¤Ï¤¤¡¢¤³¤Á¤é¤ÎÊª·ï¤Ë¤Ä¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢Æî¸þ¤¤Ç¤¿¤¤¤Ø¤óÆüÅö¤¿¤ê¤âÎÉ¤¯¡¢¤¨¤§¡¢¤ªÀöÂõÊª¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¨¡¨¡¡£
¡Ò»Ø¼¨¤òÂÔ¤Ä¤Ê¡¢ÅØÎÏ¤òÂÕ¤ë¤Ê¡¢ÄÏ¤ó¤À»Å»ö¤Ï¼êÊü¤¹¤Ê¡Ä¡Ä¡£¡Ó
Í¼Êý²á¤®¡¢¸¶¹ÆÍÑ»æ¤¬É´Ëç¤ËÃ£¤·¤¿¤³¤í¤ËÀ¾Ìî¤¬¥Ç¥¹¥¯¤Ø¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤À¡¢²æ¤¬¼Ò¤ÎÍýÇ°¤ÏÂÎ¤ËÀ÷¤ß¹þ¤ó¤À¤«¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡×
¡ÖÌµÇ½¤ò°é¤Æ¤ë¤ó¤Ï¤Ê¡¢¹ü¤¬ÀÞ¤ì¤ë¤ó¤ä¡£¼Ò·±¼Ì·Ð¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À½ø¤Î¸ý¤ä¡£²¶¤¬¤ª¤Þ¤¨¤ò¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤·¤¿¤ë¤«¤é¤Ê¡¢¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯»×¤¨¡×
ÂÀ°ì¤Ï±¦¼êÃæ»Ø¤Î¥Ú¥ó¥À¥³¤¬¤Ç¤¤ëÉôÊ¬¤ËÆß¤¤ÄË¤ß¤ò³Ð¤¨¤Ä¤Ä¡¢ÌµÉ½¾ð¤ÇºÆ¤Ó¤â¤é¤¹¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤Ï¤¤¡×
ÍýÉÔ¿Ô¤ÊÇÍÅÝ¤ÏÂ³¤¯¡Ä¡È¥ë¥Þ¥ó¥É»ö·ï¡É
¤½¤·¤Æ¼Ò·±¼Ì·Ð¤«¤éÆó½µ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤³¤í¡¢º£ÅÙ¤Ï¡È¥ë¥Þ¥ó¥É»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤¿¡£
Ãë²¼¤¬¤ê¡¢ÂÀ°ì¤Ï±Ä¶È½ê¶á¤¯¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼´Ý»³¤ØÇã¤¤½Ð¤·¤Ë¹Ô¤«¤µ¤ì¤¿¡£Çã¤¤Êª¥ê¥¹¥È¤ò¸«¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ü¡¼¥ë¥Ú¥ó¤ä¤é¥¯¥ê¥Ã¥×¤ä¤é¥³¥Ô¡¼ÍÑ»æ¤ä¤éÃãÍÕ¤ä¤é²Û»Ò¤ä¤é¤ò¡¢Çã¤¤Êª¤«¤´¤ØÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Å¹Æâ¤ËÆÃ³ä¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤¬Î®¤ì¤Æ¡¢¼çÉØ¤¬Á¯µû¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë»¦Åþ¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¿¤À¤¤¤Þ¤è¤ê¡¢¥á¥Ð¥ÁËî¤ÎÀÚ¤êÍî¤È¤·°ì¥Ñ¥Ã¥¯¡¢¤Ê¤ó¤ÈÆó³ä°ú¤¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¡¤¹¡ª¡×¡¡
Ê¿Æü¤ÎÆüÃæ¤Ë¡¢±Ä¶È¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ë²¶¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤«¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¥ì¥¸¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£Ëµ¡Ê¤Ï¤¿¡Ë¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢²¶¤Ï¤¤¤Þ»à¤ó¤À¥á¥Ð¥ÁËî¤ÈÆ±¤¸ÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
±Ä¶È½ê¤ØÌá¤ë¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¤µ¤Ã¤½¤¯Çã¤¤ÊªÂÞ¤òµù¡Ê¤¢¤µ¡Ë¤ê¡¢¤½¤·¤Æ·ã¹â¤·¤¿¡£
¡Ö¥¢¥Û¥ó¥À¥é¡ª¡¡²¶¤¬Íê¤ó¤À¤Î¤Ï¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥ë¥Þ¥ó¥É¤ä¤í¤¬¡ª¡¡²¶¤Ï¥ì¡¼¥º¥ó¤¬·ù¤¤¤Ê¤ó¤ä¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¤Ï¾®³ØÀ¸¤Ç¤â¤Ç¤¤ë¤ª»È¤¤¤¹¤é¤Þ¤È¤â¤Ë¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡ª¡×
¥ë¥Þ¥ó¥É¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢Âå¤ï¤ê¤Ë¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¤òÇã¤Ã¤¿¤È¹ð¤²¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¿¸À¤¤Ìõ¤«¡ª¡¡Êì¿Æ¤Î°é¤ÆÊý¤¬°¤«¤Ã¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤ó¤«¡©¡¡¤À¤«¤é¸À¤¤Ìõ¤Ð¤«¤ê¤ÎÂ¾ÀÕ¿Í´Ö¤Ë°é¤Ã¤¿¤ó¤ä¤Ê¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤ÇÊó¹ð¤»¤ó¤Ç¡¢¾¡¼ê¤Ë¥ì¡¼¥º¥ó¥µ¥ó¥É¤Ç¤¤¤¤¤Ã¤ÆÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤ó¤ä¡©¡¡¤ª¤Þ¤¨¤Ï¼Ò²ñ¿Í¤Î´ðËÜ¤¿¤ë¡È¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¡É¤â¤Ç¤¤ó¤Î¤«¡ª¡×
ÂÀ°ì¤Ï¼¡Âè¤ËÌõ¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¡Ö¸ÜµÒ¤È¤Î²Á³Ê¸ò¾Ä¤ÏÆñ¹ÒÃæ¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢AM¡ª¡×¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤À¤í¤¦¤¬¡¢¡Ö¥Ö¥ë¥Ü¥ó¤Î¥ë¥Þ¥ó¥É¤ÏÉÊÀÚ¤ì¤Ç¤¢¤ê¤Þ¤¹¡¢AM¡ª¡×¤Ê¤É¤ÈÊó¹ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¤È¡¢Êý¡¹¤«¤éÓÞ¾Ð¤¹¤ë¤è¤¦¤ÊÆâ¶Ð¿¦°÷¤ÎÀ¼¤¬¤«¤¹¤«¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿µ¤¤¬¤·¤¿¡£Îä¤¿¤¤»é´À¤Ç¡¢¥ï¥¤¥·¥ã¥Ä¤¬ÇØÃæ¤Ø¤¸¤Ã¤È¤êÅ½¤ê¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£°ìÊý¤ÇÀ¾Ìî¤ÎÅÜ¤ê¤ÏÌ¤¡Ê¤¤¤Þ¡Ë¤À¤ª¤µ¤Þ¤é¤º¡¢¿Î²¦Î©¤Á¤Ç½ÐÆþ¸ý¤ò»Øº¹¤¹¡£
¡Ö¥ë¥Þ¥ó¥É¤ä¡ª¡¡»êµÞ¡¢¥ë¥Þ¥ó¥ÉÇã¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤ä¡ª¡×
ÂÀ°ì¤Ï¹²¤Æ¤Æ±Ä¶È½ê¤òÈô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
±êÅ·²¼¤Î¡ÈÁð¤à¤·¤ê»ö·ï¡É
¤½¤·¤Æ²Æ¤ÎÀ¹¤ê¡¢·èÄêÅª¤È¤â¸À¤¨¤ë¡ÈÁð¤à¤·¤ê»ö·ï¡É¤¬µ¯¤¤ë¡£
¡Öº´Æ£¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ë¤Ï¤Ê¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç½Æ°Åª¤Ê¹ÔÆ°¤¬É¬Í×¤ä¡£¤Ê¤ó¤â¤»¤ó¤Ç¶â¤â¤é¤¨¤ë¤È»×¤¦¤Ê¡£±Ä¶È½ê¤ÎÁ°Äí¤Î»¨Áð¤¬¿¤Ó¤Æ¤ë¤ä¤í¡©¡¡µ¤¤Å¤«¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¡©¡¡Ç½Æ°Åª¤Ê°Õ¼±¤¬·ç¤±¤È¤ë¤«¤é¤ä¡£¤Þ¤¿¼Ì·Ð¤«¤é¤ä¤êÄ¾¤¹¤«¡©¡×
±êÅ·²¼¡¢ÂÀ°ì¤Ï·³¼ê¤òÖÈ¡Ê¤Ï¡Ë¤á¤¿¼ê¤Ç¡¢±Ä¶È½ê¤ÎÁ°Äí¤ÎÁð¤ò¤à¤·¤Ã¤¿¡£±Ä¶È¼çÇ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤Ä¤¤¤Ë¤Ï±Ä¶È¤¹¤é¤»¤º¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï±êÅ·²¼¤ÎÁð¤à¤·¤ê¤À¡£²¶¤ÏÁð¤à¤·¤ê¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£¤·¤«¤·ÂÀ°ì¤ÏÅÓÃæ¤«¤é»×¹Í¤òÄä»ß¤·¤Æ¡¢¤¿¤Àµ¡³£Åª¤ËÁð¤ò¤à¤·¤êÂ³¤±¤¿¡£
µ¤¤Å¤±¤Ð¡¢Á°Äí¤ÎÁð¤È¤¤¤¦Áð¤òåºÎï¤Ë¤à¤·¤ê¼è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£²°Æâ¤ØÌá¤ë¤È¡¢ÎäË¼¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤¤ÆÎÃ¤·¤¤¡£À¾Ìî¤ËÁð¤à¤·¤ê¤ò½ª¤¨¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤¹¤ë¡£À¾Ìî¤ÏÅÅÏÃ¤òÊÝÎ±¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¡¢²¿¤ä¤é¹²¤¿¤À¤·¤¯¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò·þ¡Ê¤á¤¯¡Ë¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤â·ÀÌó¾å¤ÎÉÔ¼êºÝ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¤·¤¤¡£
À¾Ìî¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¸«¤º¤Ë¡¢¤¤¤¤¤«¤é¤ª¤Þ¤¨¤ÏÁð¤à¤·¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤í¤ä¡¢¤È²×Î©¤Ã¤¿À¼¤Ç¸À¤¦¡£¤¤¤¨¡¢Áð¤à¤·¤ê¤Ï¤â¤¦½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÂÀ°ì¤¬¤É¤¦¤Ë¤«¸À¤¤ÊÖ¤¹¤È¡¢À¾Ìî¤Ï¼ê¸µ¤Î¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¤òÊÉ¤Ø¤ÈÊü¤êÅê¤²¤¿¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¼ª¤â°¤¤¤ó¤«¡ª¡¡¥Î¡¼¥¿¥ê¥ó¡ª¡¡¤¤¤¤¤«¤éÁð¤à¤·¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤í¤ä¡ª¡×
ÂÀ°ì¤ÏºÆ¤Ó¸Í³°¤Ø½Ð¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¤à¤·¤ëÁð¤Ê¤É¤Ê¤¤¡£±êÅ·²¼¤ÎÄí¤ò¤¦¤í¤¦¤í¤·¤¿¤Î¤Á¤Ë¡¢¤·¤ã¤¬¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢³Û¤«¤éÂçÎÌ¤Î´À¤ò¿â¤é¤·¤Ä¤Ä¡¢¤à¤·¤ëÁð¤Î¤Ê¤¤ÃÏÌÌ¤ò¸«¤Ä¤á¡¢ºÆ¤Ó¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤ä¤á¤¿¡£
¤É¤ì¤À¤±¤Î»þ´Ö¤¬²á¤®¤¿¤À¤í¤¦¡¢¤Õ¤È¡¢ÇØ¸å¤Ë»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤Æ¿¶¤êÊÖ¤ë¡£±Ä¶È½ê¤ÎÁë¤Î¸þ¤³¤¦¡¢ÎäË¼¤Î¸ú¤¤¤¿²°Æâ¤Ç¡¢À¾Ìî¤¬¼Ò°÷¤ò°ú¤Ï¢¤ì¤Æ¤³¤Á¤é¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
À¾Ìî¤Ï¥Ë¥ä¥Ë¥ä¤È¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤ò¸þ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£Æ°²è¤Î»£±Æ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£ÂÀ°ì¤Ï¹²¤Æ¤Æ¸þ¤Ä¾¤ê¡¢¤à¤·¤ëÁð¤Î¤Ê¤¤ÃÏÌÌ¤Ø¤È¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤ÆÇØÃæ¤Ë¤¢¤ÎÎä¤¿¤¤»é´À¤òÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤Þ¤»¤Ä¤Ä¡¢¾®¤µ¤ÊÅÚ¤¯¤ì¤ò»Ø¤ÎÊ¢¤Ç²¡¤·ÄÙ¤·¤¿¡£
¼Ò¤Î¥³¥ó¥×¥éÁë¸ý¤ËÁêÃÌ¤¹¤ë¤³¤È¤â¡¢¤Ü¤ó¤ä¤ê¤È¹Í¤¨¤Ï¤·¤¿¡£¤·¤«¤·Ì©¹ð¤¬¤â¤·À¾Ìî¤ËÏªÄè¤¹¤ì¤Ð¡¢ÅÛ¤ÎµÕÎÚ¤Ë¿¨¤ì¤Æ¾õ¶·¤Ï¤µ¤é¤Ë°²½¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£¤Ê¤Ë¤»À¾Ìî¤Ï¡¢ºë¶ÌÀ¾ÃÏ¶è¤òÅý³ç¤¹¤ëAM¤Ê¤Î¤À¡£¥³¥ó¥×¥éÉô¤ËÀ¾Ìî¤ÎÂ©¤Î¤«¤«¤Ã¤¿¼Ò°÷¤¬¤¤¤Æ¤âÉÔ»×µÄ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¹çÆ±º©¿Æ²ñ
¤½¤ó¤ÊÀÞ¡¢ºë¶ÌÀ¾ÃÏ¶è¤Î±Ä¶È¿¦°÷¤ò½¸¤á¤¿¹çÆ±º©¿Æ²ñ¤¬³«¤«¤ì¤¿¡£»²²Ã¼Ô¤Ï»°½½Ì¾¤Û¤É¤Ç¡¢Àî±Û±Ø¶á¤¯¤Îµï¼ò²°¤ÎÆó³¬¤ÎºÂÉß¤òÂß¤·ÀÚ¤Ã¤Æ¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡£¤¤¤ï¤ÐÀ¾Ìî¤È¤½¤ÎÇÛ²¼¤¿¤Á¤Î°û¤ß²ñ¤À¡£
°ì±þ¡¢±Ä¶È½ê¤´¤È¤ËÀÊ¤¬·è¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢À¾Ìî¤Ë°§»¢¤Ë¤¯¤ë¼Ò°÷¡¢Õ»¤òÇä¤ë¼Ò°÷¤¬¡¢¤Ò¤Ã¤¤ê¤Ê¤·¤ËË¬¤ì¤ë¡£
¡Ö¤¤¤ä¤Ï¤äÀ¾ÌîAM¤Î±½¤Ï¤«¤Í¤¬¤ÍÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¿·ºÂ»þÂå¤Ï·ÀÌó¤ò»°³äÁý¤·¤Ë¤·¤¿¤È¤«¡×
¡Öºä¸Í¤â¤³¤ì¤Ç°ÂÂÙ¤Ç¤·¤ç¤¦¤Ê¤¡¡×
ÂÀ°ì¤ÏÉ¡Çò¤ß¤Ä¤Ä¡¢Èà¤é¤Î¤ª¤Ù¤Ã¤«¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£Èà¤é¤È¤Æ¡È²õ¤·²°¡É¤Î°ÛÌ¾¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ï¤±¤¸¤ã¤¢¤ë¤Þ¤¤¡£¿·ºÂ»þÂå¤Ë¤â±Ä¶ÈÀ®ÀÓ¸þ¾å¤ÎÎ¢¤Ç¡¢²¿¿Í¤«¤Î¼Ò°÷¤¬ÄÙ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë°ã¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤ÇÀ¾Ìî¤Ï¤ª¤Ù¤Ã¤«¤Ëµ¡·ù¤òÎÉ¤¯¤·¤¿¤Î¤«¡¢¿ïÊ¬¤È¼ò¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£°û¤ß²ñ¤âîÇ¡Ê¤¿¤±¤Ê¤ï¡Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤í¤Ë¡¢À¾Ìî¤ÏÀõ¹õ¤¤´é¤òÀÖ¤¯¤·¤ÆÂÀ°ì¤Î²£¤ËºÂ¤Ã¤¿¡£
¿ì¤Ã¤¿À¾Ìî¤ËÊá¤Þ¤ê¡Ä
¡Ö¤ª¤¤¡¢º´Æ£¡¢°û¤ß²ñ¤Ï³Ú¤·¤ó¤É¤ë¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç¡×
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢½êÂô¤Ç°ì¿ÍÊë¤é¤·¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¤Ã¤±¤«¡©¡¡¤É¤¦¤»¤Ü¤í¤¤¥¢¥Ñ¡¼¥È¤Ë½»¤ó¤Ç¤ë¤ó¤ä¤í¡£¤ª¤Þ¤¨²¶¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î²ÈÄÂ¤¤¤¯¤é¤«ÃÎ¤Ã¤Æ¤ë¤«¡©¡×
¡Ö¤¤¤¨¡¢ÃÎ¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö½½È¬Ëü¤À¡£²ÈÄÂ¤Ï·î¼ý¤Î»°Ê¬¤Î°ì¤Þ¤Ç¤Ã¤Æ¤Ê¡£¤Ä¤Þ¤ê²¶¤ÎÇ¯¼ý¤Ï¡¢¥Ü¡¼¥Ê¥¹¤ä¤é½ô¼êÅö¤ä¤é¤òÆþ¤ì¤ê¤ã¡¢°ìÀéËü¤òÄ¶¤¨¤ë¤Ã¤Æ¤ï¤±¤À¡×
¡Ö¤Ï¤¡¡Ä¡Ä¡×
À¾Ìî¤Ï¥Ó¡¼¥ë¤òÒî¡Ê¤¢¤ª¡Ë¤ê¡¢¼ò½¤¤Â©¤òÅÇ¤¤Ä¤Ä¸À¤¦¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¡¢½÷¤¤¤ó¤Î¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¡©¡×
¡Ö½÷¤À¤è¡¢½÷¡×
¡Öº£¤Ï¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡Ä¡Ä¡×
¡ÖÇ½ÅÐ¤Á¤ã¤ó¡¢²Ä°¦¤¤¤è¤Ê¡£¥¹¥¿¥¤¥ë¤¤¤¤¤·¤Ê¡£¥Ñ¥ó¥Ä¥¹¡¼¥Ä¤Î¿¬¤Î¶ÊÀþ¤¬Ì¥ÎÏÅª¤ä¡£¤ä¤ê¤Æ¤§¤Ê¤¡¡×
ÂÀ°ì¤ÏÏª¹ü¤Ë´é¤ò¤·¤«¤á¤¿¤¬¡¢À¾Ìî¤Ï¤½¤ì¤Ëµ¤¤Å¤«¤º¤ËÂ³¤±¤ë¡£
¡Ö¤Þ¤¡¡¢¶â¤¬¤¢¤ì¤Ð½÷¤ÏÊú¤±¤ë¤«¤é¤Ê¡£¤ª¤Þ¤¨½Ð²ñ¤¤·Ï¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¤¢¤ë¤«¡©¡¡É÷Â¯¤è¤ê¤¤¤¤¤¾¡£¿ôËü¤ÇÁÇ¿Í¤Î¼ã¤¤½÷¤òÊú¤±¤ë¤«¤é¤Ê¡×
¤È¡¢¤Þ¤¿Õ»¤òÇä¤ê¤Ë¤¤¿¤é¤·¤¤¼ã¼ê¼Ò°÷¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¾Ìî¤Î¥°¥é¥¹¤Ë¥Ó¡¼¥ë¤ò¤Ä¤°¡£À¾Ìî¤Ï¤½¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ò°ìµ¤¤Ë°û¤ß´³¤¹¡£
¡Ö¤ª¤¦¡¢º´Æ£¡¢¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤Ä¤â¤ê¤Ç±Ä¶È¤·¤È¤ë¤ó¤ä¡©¡¡¤½¤â¤½¤âÉÔÆ°»º¶È¤ò¤Ê¤ó¤ä¤È»×¤Ã¤È¤ë¡©¡¡¤ª¤Þ¤¨¤ÎÍýÇ°¤òÊ¹¤«¤»¤í¤ä¡×
¡Ö¤Ï¤¤¡¢ÉÔÆ°»º¤Ï¿ÍÀ¸¤Ç¤âºÇ¤â¹â¤¤Çã¤¤Êª¤Ç¡¢Æ±»þ¤Ë¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¿ÍÀ¸¤Î°ìÂç¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¡¢¤ªµÒÍÍ¤ËËþÂ¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð¡¢»ä¼«¿È¤Î¤ä¤ê¤¬¤¤¤Ë¤â¤Ê¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¤È¡¢ÂÀ°ì¤ÏÅö¤¿¤ê¾ã¤ê¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ê°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¤¬¡¢À¾Ìî¤ÏÀÖ¹õ¤¤´é¤Ç¤³¤Á¤é¤òâË¤ß¡¢¥Ó¡¼¥ëÉÓ¤ÎÄì¤ò¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤¿¡£
¡Ö¤ä¤ê¤¬¤¤¤À¤ÎµÒ¤ÎËþÂ¤À¤ÎÈ¿ÅÇ¤¬½Ð¤ë¤ï¡ª¡¡¤Ê¤Ë¤¬¥¦¥£¥ó¥¦¥£¥ó¤Î´Ø·¸¤ä¡ª¡¡¿ô»ú¤¬°¤±¤ê¤ãÌÙ¤±¤Ë¤Ê¤é¤ó¤Î¤¸¤ã¡¢¤³¤ÎµëÎÁÅ¥ËÀ¤¬¡ª¡×
¡Ö¤³¤ÎµëÎÁÅ¥ËÀ¤¬¡ª¡×
À¾Ìî¤ÎÆÍÁ³¤ÎÅÜ¹æ¤Ë¡¢²ñ¾ì¤ÏÀÅ¤Þ¤êÊÖ¤ë¡£
¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²æ¤¬¼Ò¤ÎÍýÇ°¤òÀ÷¤ß¹þ¤Þ¤»¤Ê¤¢¤«¤ó¤ï¡ª¡¡¼Ò²Î¡Ê¤·¤ã¤«¡Ë¤ò±´¤¨¤ä¡ª¡¡Í¾¶½¤ä¡ª¡¡±ã²ñ·Ý¤ä¡ª¡¡¤ª¤¦¡¢Á°¤Ë½Ð¤í¡ª¡¡¤ª¤Þ¤¨¤é¤âº´Æ£±Ä¶È¼çÇ¤¤¬±´¤¤¤ä¤¹¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¼êÇï»Ò¤·¤¿¤ì¤ä¡ª¡×
ÂÀ°ì¤ÏÌµ¸À¤Î°µÎÏ¤Ë°ú¤¤º¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢³§¤ÎÁ°¤ËÎ©¤Ã¤¿¡£¼Ò°÷¤Ï³§¤¬¸ÍÏÇ¤¤¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤Ä¤Ä¤â¡¢¼êÇï»Ò¤ò»Ï¤á¤ë¡£±ã²ñÆÃÍ¤Î¡¢°ìÇïÌÜ¤È»°ÇïÌÜ¤Ç¼ê¤òÃ¡¤¯²»¤¬²ñ¾ì¤Ë¶Á¤¤ï¤¿¤ë¡£
¼Ò°÷¤é¤Ï¡¢ÂÀ°ì¤¬±´¤¤»Ï¤á¤ë¤Î¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·ÂÀ°ì¤Ï¼Ò²Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¡£¼êÇï»Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÈà¤é¤È¤Æ¡¢Ã¯¤â¼Ò²Î¤Ê¤ÉÃÎ¤é¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¤¤Ã¤ÈÀ¾Ìî¤Ï¡¢ÂÀ°ì¤¬¼Ò²Î¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤ï¤¶¤È¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
·Ú¤ä¤«¤Ê¼êÇï»Ò¤ÏÂÀ°ì¤ò¤¸¤ê¤¸¤ê¤ÈÄÉ¤¤¤Ä¤á¡¢Áð¤à¤·¤ê¤Î¤È¤¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÇØÃæ¤Ë¤¸¤Ã¤È¤ê¤È´À¤¬Þú¤à¡£ÂÀ°ì¤Ï´¥¤¤¤¿¿°¤òÈ¾³«¤¤Ë¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Ç¤â¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¹çÆ±º©¿Æ²ñ¤Ï¡¢¸á¸å½½°ì»þ¤Ë¤ª³«¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
·ë¶É¡¢¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â±´¤¤½Ð¤µ¤º¤Ë¡¢ËÀÎ©¤Á¤ÎÂÀ°ì¤òÁ°¤Ë¤·¤Æ¡¢¼êÇï»Ò¤Ï¼¡Âè¤ËÀª¤¤¤ò¼º¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ë¤ÏÅÓÀä¤¨¤¿¡£
À¾Ìî¤ÏºÆ¤ÓÅÜ¹æ¤òÈ¯¤¹¤ë¤â¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿¤¬¡¢Èà¤ÏºÂÉÛÃÄ¤ËÆ¬¤ò¤Î¤»¤Æ¡¢óí¡Ê¤¤¤Ó¤¡Ë¤ò¤â¤é¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ì¤ÇÂÀ°ì¤ÎÍ¾¶½¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡£
¡ö
¹çÆ±º©¿Æ²ñ¤ÎÍâ½µ·îÍËÆü¨¡¨¡¡¢Í¼Êý¤Ë±Ä¶È½ê¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤¬¸Î¾ã¤·¤¿¡£
À¾Ìî¤¬·ÀÌó°ìÍ÷¤ò¥×¥ê¥ó¥È¤¹¤ëºÇÃæ¤Ë»æ¤¬µÍ¤Þ¤ê¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï°Û²»¤òÈ¯¤·¤ÆÆ°¤«¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï¥Ñ¥½¥³¥ó¥é¥Ã¥¯¤Î²¼Éô¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£À¾Ìî¤Ï¶þ¡Ê¤«¤¬¡Ë¤ß¹þ¤ó¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ê¤Ã¤È¤ë¤ó¤ä¤³¤Î¥×¥ê¥ó¥¿¡¢¤È²×Î©¤Á¤Ê¤¬¤éµÍ¤Þ¤Ã¤¿»æ¤ò¶¯°ú¤Ë°ú¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¸«¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¤¢¤ë´¶¾ð¡×
ÂÀ°ì¤Ï²æ´Ø¤»¤º¤È¤¤¤¦ÁÇ¿¶¤ê¤ÇÌÛ¡¹¤È¥Ç¥¹¥¯¤Ç»öÌ³ºî¶È¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤Õ¤È´é¤ò¾å¤²¤¿¤µ¤¤ÌÜ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁëºÝ¤Î¼ýÇ¼Ãª¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡¢½Å¤µ°ì¥¥í¤ËµÚ¤Ö¤À¤í¤¦¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤Î´Ý·¿Ê¸ÄÃ¤À¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÊ¸ÄÃ¤Ï»»È×¤È°ì½ï¤Ë¡¢Ã¯¤¬»È¤¦¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤ËÂÀ°ì¤¬ÉëÇ¤¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤«¤éÃÖÊª¤Î¤è¤¦¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ¬¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤¢¤ëÁÛÁü¤ò¤¹¤ë¡£
¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Î½¤Íý¤ËÌöµ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀ¾Ìî¤ËÇØ¸å¤«¤é¶á¤Å¤¡¢¤¢¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ÎÊ¸ÄÃ¤Ç¡Ä¡Ä¡£¤½¤ì¤Ç¤¹¤Ù¤Æ½ª¤ï¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£¤½¤ì¤Ç²¶¤Î¿ÍÀ¸¤Ï²óÉü¤¹¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
ÂÀ°ì¤Ï¤ª¤â¤à¤í¤ËÀÊ¤òÎ©¤Ä¤È¡¢ÁëºÝ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¼ýÇ¼Ãª¤Ø¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¡£
¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ÎÊ¸ÄÃ¤Ï¡¢¼ê¤ÎÊ¿¤Ë¤è¤¯ÆëÀ÷¤ó¤À¡£¶¯¤¯°®¤ë¤Î¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤Âç¤¤µ¤À¡£Ê¸ÄÃ¤ò°®¤ë¤äÈÝ¤ä¡¢¼«Ê¬¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë´¶¾ð¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¡£
º£¤Þ¤Ç¸«¤Ê¤¤¿¶¤ê¤ò¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Ç§¤á¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤´¶¾ð¨¡¨¡¡£¤½¤Î´¶¾ð¤Ï¥¬¥½¥ê¥ó¤¬Ç³¤¨¾å¤¬¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ½Ö¤¯´Ö¤ËÂÀ°ì¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¡£
¤½¤¦¤À¡¢²¶¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥éÁë¸ý¤Øµã¤¤Ä¤¯¤³¤È¤Ê¤ó¤«¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£²¶¤¬¤¹¤Ù¤¤³¤È¤Ï¡¢»Ø¼¨ÂÔ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ç½Æ°Åª¹Ô°Ù¤À¡£¤Ê¤Ë¤¬¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤À¡¢¤Õ¤¶¤±¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£Êó¹ð¤âÏ¢Íí¤âÁêÃÌ¤âÅÛ¤Ë¤ÏÉ¬Í×¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â²¶¤Ï¤Þ¤Ã¤È¤¦¤Ê¼Ò²ñ¿Í¤À¤«¤é¡¢Ç¾Æâ¤ÇÅÛ¤Ë¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¤·¤Æ¤ä¤ë¡£
¨¡¨¡¤³¤ì¤«¤é¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ÇÀ¾ÌîAM¤ÎÆ¬¤ò¤«¤Á³ä¤ê¤Þ¤¹¤¬¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
Ç¾Æâ¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤ò¤¹¤ë¤È¡¢³Î¼Â¤Ë¿·¤¿¤Ê¥¬¥½¥ê¥ó¤¬µëÌý¤µ¤ì¤¿¡£
Ê¸ÄÃ¤ò¶¯¤¯°®¤êÄù¤á¡¢±ü»õ¤ò³ú¤ß¤·¤á¡¢´éÌÌ¤ò¹ÈÄ¬¤µ¤»¤ë¡£
¨¡¨¡¤½¤¦¤À¡¢¤Ö¤Ã»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¡ª
¼«¿È¤Î¡Ö¿´¤Î¶«¤Ó¡×¤òÊ¹¤¤¤¿½Ö´Ö
ÂÀ°ì¤Ï¿´¤Î¶«¤Ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤ëµ¤¤¬¤·¤¿¡£
¤â¤¦°ìÅÙ¡¢Æ±¤¸¸ÀÍÕ¤ò¿´¤ÎÃæ¤Ç¶«¤Ü¤¦¤È»×¤¦¡£
¤½¤Î¿´¤ÎÀ¼¤¬¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤¿¤È¤¡¢²¶¤Ï¤³¤Î¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ÎÊ¸ÄÃ¤ÇÀ¾Ìî¤ÎÆ¬¤ò¤«¤Á³ä¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤¬¡¢ÂÀ°ì¤Î¼ª¤ËÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¡¢ÂÀ°ì¤Î¿´¤ÎÀ¼¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤ÎÀ¼¤Ï¡¢Áë¤Î¸þ¤³¤¦Â¦¤ÎÍ¼·Ê¤Î³¹ÊÂ¤ß¤ÎÈàÊý¤«¤éÊ¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¡£
¨¡¨¡¤³¤Á¤é¤Ï¡¢ËÉºÒºä¸Í¤Ç¤¹¡£ÎÓ¤µ¤óÂð¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÄ¹»°½½¥»¥ó¥Á¤Û¤É¤Î½½»ÍºÐ¤ÎÍº¤Ç¡¢ÌÓ¤Î¿§¤Ï¹õ¡¢¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼óÎØ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¸¤¤ò¸«¤«¤±¤¿¾ì¹ç¤Ï¶á´ó¤é¤º¡¢ºä¸ÍÊÝ·ò½ê¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤¯¤À¤µ¤¤¡£·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤¹¡¢¤³¤Á¤é¤ÏËÉºÒºä¸Í¤Ç¤¹¡£»ÔÆâ¤Ç¡¢ÎÓ¤µ¤óÂð¤Î¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤¬ÌÂ»Ò¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡Ä¡Ä¡£
¤Û¤È¤ó¤ÉÌµ°Õ¼±¤Ë¡¢º£¤âºä¸Í»ÔÆâ¤Î¤É¤³¤«¤ò×Ñ×Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¥Õ¥ì¥ó¥Á¥Ö¥ë¥É¥Ã¥°¤òÁÛÁü¤·¤¿¡£¤¢¤Æ¤É¤Ê¤¯²Æ¤ÎÍ¼Êý¤Îºä¸Í¤Î³¹¤ò×Ñ×Ë¤¹¤ë¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¼óÎØ¤ò¤·¤¿Ï·¸¤¨¡¨¡¡¢Ê¸ÄÃ¤ò°®¤êÄù¤á¤¿¼ê¤ÎÊ¿¤¬¡¢¼¡Âè¤Ë¤æ¤ë¤æ¤ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤â¤¦¥Ë¥Ã¥±¥ë¥á¥Ã¥¤ò»ý¤Á¾å¤²¤ë¤À¤±¤ÎÎÏ¤Ï¡¢»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤È¡¢¥×¥ê¥ó¥¿¡¼¤Ï²÷³è¤Ê²»¤ò¶Á¤«¤»¤Æ¡¢ÍÑ»æ¤òÅÇ¤½Ð¤·»Ï¤á¤¿¡£À¾Ìî¤ÏÅÓÃ¼¤Ë¾åµ¡·ù¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯¥×¥ê¥ó¥È¤òºÆ³«¤¹¤ë¡£¿¶¤ê¸þ¤¤¤¿À¾Ìî¤Ï¡¢ÁëºÝ¤ÇÎ©¤Á¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¤¤ëÂÀ°ì¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£
¡Ö¤Ê¤ó¤ä¡¢º´Æ£¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤³¤ËÆÍ¤ÃÎ©¤Ã¤Æ¡£¥Î¡¼¥¿¥ê¥ó¤«¤é¥Ç¥¯¥Î¥Ü¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¡×
¡Ê¹â¶¶ ¹°´õ : ¾®Àâ²È¡Ë