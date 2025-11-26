２０１３年に「餃子（ギョーザ）の王将」を展開する王将フードサービスの社長だった大東（おおひがし）隆行さん（当時７２歳）を射殺したとして、殺人罪などに問われた特定危険指定暴力団・工藤会系組幹部、田中幸雄被告（５９）の初公判が２６日、京都地裁で始まり、田中被告は無罪を主張した。

起訴状では、田中被告は氏名不詳者らと共謀し、１３年１２月１９日早朝、京都市山科区の王将本社前の駐車場で、拳銃を発射し、大東さんを殺害したとしている。

田中被告は罪状認否で「私は決して犯人ではありません。決してが付きます。到底承服できません」と訴えた。この直後、被害者参加制度を利用して検察官席にいた遺族とみられる女性が声を上げた。この女性は遮蔽（しゃへい）板で覆われ、傍聴席から姿は見えなかったが、涙声で「何が無罪やねん」「うちの大切なお父さん殺したんや」などと叫んだ。西川篤志裁判長は一時休廷にした。

再開後、検察側が冒頭陳述を行い、事件現場近くで見つかったたばこの吸い殻から検出されたＤＮＡ型が被告と一致したことなどを説明した。

一方、弁護側は冒頭陳述で「（検察側の証拠は）いずれも決め手ではない」と反論。事件当日、被告が福岡県にいた可能性があることを証人で立証すると主張した。

殺人罪は裁判員裁判の対象だが、裁判員の安全への配慮から今回は裁判官のみで審理される。公判は全１２回で、判決は来年１０月１６日に言い渡される見通し。