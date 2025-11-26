Image: valore

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

毎日の装いに、本質を極めた大人の腕時計はいかがでしょう。

滋賀県大津市発祥の国産時計ブランドJIOSが生み出した日本製ウォッチ「GMTダイバーズ104」がお得な割引販売を実施中です。

伝統的なダイバーズウォッチのデザインをベースに、現代の日常シーンにも馴染むようアレンジを加えた逸品が今ならなんと3万円台で手に入るチャンス。改めてこの時計の特長をおさらいしましょう。

クラシックとモダンを融合させたデザイン

Image: valore

ダイバーズウォッチといえば、数々の有名ブランドも取り入れる時計の定番ジャンルです。

JIOSの「GMTダイバーズ104」にも、高い防水性能（200m防水）や逆回転防止ベゼルといったダイバーズの基本機能はもちろん装備。その上、日常使いを想定したダイバーズとしてはやや小ぶりな40mmケースを採用するなど、細部への気遣いに個性が宿ります。

Image: valore

ダイバーズらしい堅牢なフォルムとは裏腹に、繊細な針のフォルムや、0.1mm単位で試行を繰り返したリューズガードやカーブ感などが洗練された雰囲気を醸し出しています。

こうした細部の細やかさが、伝統的でありながらも、ありきたりではないJIOSならではの魅力と言えるでしょう。

【GMT×200m防水】ハイスペック日本製自動巻き腕時計！地方発ブランドを世界へ 39,600円 【数量限定 20％OFF】GMTダイバーズ104 1点 商品をチェックする

ワールドワイドに活躍するビジネスパーソンにもおすすめ

Image: valore

ムーブメントには信頼の日本製「TMI NH34A」を採用。

GMT機能搭載の機械式自動巻きムーブメントで、矢印デザインの針が第二時間帯を表示してくれます。海外出張や海外との取引の多いビジネスパーソンには、頼れる相棒になることでしょう。

24時間時計としての役割を果たしてくれるので、国内使用だけだからといって無駄になるわけではありません。

独自のビジネスモデルで高コストパフォーマンスを実現

京都の提携工房で丁寧に組み立てられるJIOSの時計は、技術、機能、デザイン、どれも一流のハイクオリティを誇る一方で、良心的な価格設定には驚かされます。

Image: valore

このハイコストパフォーマンスを実現できたのは、ひとえに企業努力の賜物。従来の時計販売手法を見直し、企画から生産・販売までを一貫して行うビジネスモデルを取り入れることで、最良な価格での提供を可能にしたのです。

Image: valore

見た目や、ハイブランドにも劣らない機能性もさることながら、合理的なビジネスモデルが実現した価格、名前に含む地元滋賀県の琵琶湖の水深を表す104の数字、それら全てが、「日本のモノづくりを世界へ発信する」というブランドの理念に通じていきます。

Image: valore

憧れの高級ブランドの腕時計を一目でわかるステータスシンボルとするならば、「GMTダイバーズ104」は本質を追求するクレバー人という印象を与えてくれる時計ではないでしょうか。

Image: valore

「GMTダイバーズ104」は全4色展開。プロフェッショナルでありながら、アクティブで自由なライフスタイルを送る大人に、ぜひおすすめしたい1本です。

お得な割引販売の期間終了が迫っているので、ぜひお早めに以下のリンク先で詳細をチェックしてみてください。

【GMT×200m防水】ハイスペック日本製自動巻き腕時計！地方発ブランドを世界へ 39,600円 【数量限定 20％OFF】GMTダイバーズ104 1点 商品をチェックする

>>【GMT×200m防水】ハイスペック日本製自動巻き腕時計！地方発ブランドを世界へ

Image: valore

Source: CoSTORY