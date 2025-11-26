¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬µ¼Ô²ñ¸« 6·î¤ÎÌµ´ü¸Â³èÆ°µÙ»ß¤«¤é½é¤á¤Æ¸ø¤Î¾ì ¼«¿È¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹ÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¡Ö¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÆ¬²¼¤²¡¢ÎÞ¤Î¼Õºá
¡¡6·î¤Ë²ò»¶¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×¡ÖTOKIO¡×¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¤¬11·î26Æü¤Ëµ¼Ô²ñ¸«¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬¸ø¤Î¾ì½ê¤Ë»Ñ¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ï6·î¡¢²áµî¤Î¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬Ê£¿ô³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤·¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¶¡ªÅ´ÏÓ¡ªDASH¡ª¡ª¡×¤ò¹ßÈÄ¡¢Ìµ´ü¸Â¤Ç³èÆ°¤òµÙ»ß¤·¤Æ°ÊÍè¡¢º£²ó¤¬½é¡£¹õ¤¤´ã¶À¡¢º°¤Î¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Ç²ñ¸«¤ËÎ×¤ó¤À¹ñÊ¬¤µ¤ó¤ÏËÁÆ¬¡¢¡ÖËÜÆü¡¢¤ï¤¿¤¯¤·¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Êµ¡²ñ¤òÀß¤±¤ë¤³¤È¤ò¤ªµö¤·¤¤¤¿¤À¤¡¢´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¤Þ¤ººÇ½é¤Ë¼«¤é¤È¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤Ë¤è¤ê½ý¤Ä¤±¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿Åö»ö¼Ô¤ÎÊý¤ËÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤Þ¤¿¡¢Ä¾ÀÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤³¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤Ë¤Ê¤êÂçÊÑ¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¿´¤«¤é¤ªÏÍ¤Ó¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¤ªÅÁ¤¨¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë¼Õºá¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¹ñÊ¬ÂÀ°ì¤µ¤ó¡¢³èÆ°µÙ»ß¤«¤é½é¤Î²ñ¸«
¡¡¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¹ßÈÄ¤ò½ä¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤òÄÌ¤¸¤Æ10·î¤ËÆüÊÛÏ¢¤Ø¿Í¸¢µßºÑ¤Î¿½¤·Î©¤Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎºÝ¡¢ÂåÍý¿ÍÊÛ¸î»Î¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¹ñÊ¬¤µ¤ó¤¬Åö»ö¼Ô¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼³Æ¼Ò¤Ê¤É¤Ë¼Õºá¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤¬¶¯¤¯¡¢¤Þ¤¿³°ÉôÀìÌç²È¤Ë¤è¤ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¸¦½¤¤â¼õ¹Ö¤·¡¢È¿¾Ê¤ÎÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥ÓÂ¦¤Ë¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¸½¾õ¤¬¤¢¤ë¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¹ñÊ¬¤µ¤ó¤Ï1994Ç¯9·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿TOKIO¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¡£¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â¥¿¥ì¥ó¥È¡¢»Ê²ñ¼Ô¤Ê¤ÉÉý¹¤¯³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Ç¯6·î¤Ë¥³¥ó¥×¥é¥¤¥¢¥ó¥¹¾å¤ÎÌäÂê¤¬Éâ¾å¤¹¤ë¤È¡¢9·î¤Þ¤Ç¤ËÁ´¤Æ¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤ò¹ßÈÄ¡£¸½ºß¤âÌµ´ü¸Â¤Î³èÆ°µÙ»ß¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
