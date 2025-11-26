かさまし料理のパイオニア・よっち ー11年越しの夢と自力営業で切り拓いた道ー

「偏食に悩む親御さんたちを、この料理で助けたい」

魔女の格好でブランディングする料理家・よっち。SNS総フォロワー数15万人超、クックパッド登録レシピ数543品（2025年11月時点）。一見ユニークなキャラクターの裏には、偏食の子どもに悩む母としての切実な思いと、11年間待ち続けた出版の夢がある。クックパッド食トレンド大賞2025「特別賞」に選出された彼女の料理は、今、多くの家庭を救っている。

「何も食べない」長男との格闘

よっちが料理に真剣に向き合うきっかけは、長男の偏食だった。

「ご飯も食べない。何も食べない。食べるとしたらパンをちょっとだけ」

長女の離乳食をきっかけに料理を始めたよっちだったが、長男の偏食は想像を超えていた。「本当に困って、いろんな人に相談して。『いつか食べるから』って言われてもすごく心配だったし、心残りっていうか」。保育士として働く中で、他の親からも同じ悩みを聞いていた。「これかーって、本当にきついなぁと思って」

当時はほぼワンオペ育児。長男と年子の三男は赤ちゃん。夫の夜勤弁当も作らなければならない。「もう今、自分が何を作っているのか分からない状況で、いつもイライラしてました」と当時を振り返る。

そんな中で生まれたのが「カモフラージュ料理」だった。「野菜を刻んでハンバーグに混ぜたり、食べられる卵焼きの中に白米を混ぜて食べさせたり。とにかく混ぜ込んでカモフラージュ」。見た目や風味を変えることで、子どもは食べてくれるようになった。「食べてくれるたびに『よっしゃ！』って思うようになって。おかわりしてくれたり」。そこから、カモフラージュせずに単品でも食べられるようになっていった。

カモフラージュから「節約かさまし」へ

よっち自身は、この料理を「節約」だとは思っていなかった。

「偏食を克服できたので、その技を皆さんに伝えたいという気持ちから始まった。それが実は節約につながってたというのを自分では気づかなくって」

「これ、食材費安いね」と指摘されて初めて気づいた。ちょうど物価高で食品がどんどん高くなっていく時期。「ちょうど合致するわと思って『節約かさ増し料理』っていう名前にした」。ポジティブな言葉が生まれてから、活動が大きく変わっていった。

実際、よっちの家庭は月3.5万円の食費でやりくりしている。だが本人は「私の中で全然節約してるように感じてない」と言う。

「安いものをバーっと買いあさってから、ここから何を作ろうかっていうのを考えるから。おいしさしか考えてない」

節約は結果であって、目的ではない。よっちの料理の本質は、おいしさと創造性にある。

彼女が駆使するのは「5大かさまし食材」だ。もやし、じゃがいも、えのきたけ、キャベツ、そして大豆製品（豆腐・油揚げ・厚揚げ）。「どれも食感に変化をつけることが得意な食材で、噛みごたえや味わいもアップします。単独でももちろん、重ねて使うとより効果的」。これらの食材は常にストックされている。



豆腐を凍らせてから水切りすると全く違う食感になる

油揚げという「最強の助っ人」

今年、よっちが特に注目したのが油揚げだった。

「クックパッドで開催した油揚げレシピチャレンジがきっかけで。油揚げだけで何ができるかなって考えだして、もうブワーっといろんな発想が広がってきて」

よっち自らオーナーになり物価高が続く中で、優秀食材である油揚げのレシピを募集した

油揚げを刻んでホットケーキミックスと混ぜてアメリカンドッグ風に。ホットケーキミックス入りのふわふわ唐揚げ。カリカリに焼いてクルトン代わりに。さらにはデザートにも。肉の替わりだけでなく、万能食材としての油揚げ。「いろんなものが値上がりしていく中で、大豆製品ってあまり値上がりもしなくって安い。ボリュームもある。水切りや冷凍したらまた違う食感にも変えられる」

「人と違う発想」という軸

よっちのレシピには、独特の面白さと驚きがある。その秘密を問うと、明快な答えが返ってきた。

「他の人があまり考えない発想をしたいなと思って。例えばAの方向で考えたいと思って、ちょっとネットで検索したら、この考えはあるからやめた。じゃあ違う発想にしようって」

この姿勢の原点は、小学校時代にある。「小学校の時に人と違う発想をしなさいって言われて。一緒だったら全然楽しくないよなって。私の中ではそれが軸になってます」

この「人と違う」という軸は、料理だけでなく、ブランディングにも表れている。魔女の格好でプロフィール写真を撮り、SNSでも魔女キャラを貫く。「私は何がなんでも爪痕を残したいタイプ」。今回の表彰式にも魔女の格好で参加する予定だという。

11年間待ち続けた出版の夢

今年、よっちは念願の本を出版した。だがこの夢は、11年前から持ち続けていたものだった。

「いつか絶対出版したいと思ってた。だから地域のつながりを大切にして、そういう集まりに行って。報道関係者の方がおられたら、『私絶対にいつか出版したいから、そん時はぜひ取材してください』って言って、ちゃんと控えてたんですよ」

出版が決まったとき、よっちは自らプレスリリースを書き、準備していた報道関係者に連絡した。「その時が来ましたって、いろんな人に声をかけて」。その行動力が、出版後の急展開を生んだ。

「出版して、プレスリリースを書いて、いろんなテレビ局に取り上げていただいて。そこからもうどんどん変わってきました」

実際、2025年のメディア露出は昨年の5倍に。テレビ9件、新聞・ラジオ11件。日本海テレビでは月2回の料理コーナーも持つようになった。

さらに驚くべきは、書店への営業だ。「私の本を1冊も置いていない松江市内の書店へ自ら営業し、本を置いていただけることに。手書きポップを何度も書き直して。書店さんととても仲良くなり、サイン会まで行うことになった」。初めてのサイン会は大盛況で幕を閉じた。11月30日にも2回目のサイン会を予定している。

今年はテレビコーナーももらい、料理教室の仕事も増えた。「伝えるって楽しいなあって、自分の料理の技術を伝える楽しさに気づきました」

一人暮らしを控えた高校生も、偏食の子も

よっちの本は、想定外の層にも届いていた。

「来年から一人暮らしする高校三年生の子が、料理の勉強をしたいって本を買いました、って。こういう活用方法もあるんだなと気付かされました」

一人、二人暮らしの人も、五人前の材料を割ってわざわざ計算して作ってくれる。「割って、計算するのが面倒くさいけれども、それでもよっちさんのレシピはおいしいから作りたいって。一品で満足できるから、献立考えるのがめんどくさいときも役に立つって言ってもらえる」

そして何より、偏食に悩む親たちから。「何々を食べてくれるようになりました、とか。普段これ嫌いだけれども、この料理にしたら食べてくれるようになりました、って教えてくれるんです」

偏食に悩む親子を助けたい

よっちの目標は明確だ。

「もっと多くの人に届けたい。毎日の食事で困ってる親子を助けたくって」

保育士として、母として、料理家として。よっちの活動は多岐にわたる。だが、その根底にあるのは一貫して「偏食に悩む親子を助けたい」という思いだ。

食の悩みは、一日三回やってくる。「毎日二、三回あるじゃないですか。ご飯作りって。でも子どもにとってもその三回が苦痛だったら親にとっても悲しいし、料理を作る側にとってもとっても悲しい。それは保育士目線でも、親目線でもすごく思う」

「だからその三回を楽しくさせてあげたいなと思って。そのためにこの本を使って、悩んでる人の笑顔が増えたらいいなって思ってます」

よっちが生み出した造語に「カサハラ（かさましハラスメント）」がある。「家族のお腹をパンパンにして幸福度も爆上げさせ、みんなの心をわしづかみにする罪」。世の中にあふれる不幸なハラスメントではなく、みんなを幸せにする世界一素敵なハラスメント。よっちの料理哲学が、この言葉に凝縮されている。

11年間の準備期間を経て、よっちは今、多くの家庭に笑顔を届けている。偏食に悩んだ母としての経験、保育士として見てきた現場、そして「人と違う発想」という軸。それらが織りなす「節約かさまし料理」は、単なる節約術ではなく、家族の笑顔を作る技術だ。魔女の格好で爪痕を残しながら、よっちの挑戦は続く。

【よっち流・3つの哲学】

「人と違う発想」- 小学校での教えを軸に、誰もやらない料理を考える



「準備を怠らない」- 11年間レシピを蓄積し、人脈を築き続けた



「自力で動く」- プレスリリース、書店営業、地域との繋がりを自ら作る



よっち

かさまし料理家・クックパッドアンバサダー



SNSのフォロワーは15万人超！子どもの偏食がきっかけで、魚や野菜などの苦手食材を活用した"かさまし料理"をはじめる。「なんでも2.5倍に増やします！」を合言葉に家族が大満足するボリューム節約かさまし料理を発信。ユニークで楽しいアイディアおかずに定評がある。著書に『よっちの家族5人で月3.5万円! 大満足のかさましごはん』（宝島社）。