１１月２６日(水)ヒルナンデス！は･･･★純烈のスーパー銭湯徹底調査★ご家庭の冷蔵庫のお悩みプロが解決
＜純烈が話題のスーパー銭湯を徹底調査＞
全国を巡業するスーパー銭湯アイドル「純烈」と小倉優子が
今話題の激安スーパー銭湯でその魅力と人気の理由を徹底調査！
【出演者】
小倉優子
酒井一圭（純烈）
白川裕二郎（純烈）
後上翔太（純烈）
【今回訪れた場所】
■美楽温泉 スパ ハーブス（埼玉県さいたま市）
[営業時間]※最終受付は24:00
入浴／9:00〜25:00
岩盤浴／9:00〜24:00
[料金]
＜平日＞9:00〜20:00に入館
大人（中学生以上）：1,205円
子ども（４歳〜小学生）：620円
シルバー（60歳以上）：1,205円
岩盤浴付プラン（中学生以上）：1,895円
岩盤浴付プラン（60歳以上）：1,785円
＜平日＞20:00〜24:00に入館
大人（中学生以上）：1,205円
子ども（４歳〜小学生）：430円
シルバー（60歳以上）：1,205円
岩盤浴付プラン（中学生以上）：1,585円
岩盤浴付プラン（60歳以上）：1,585円
※岩盤浴のご利用は中学生以上のお客様のみになります。
※３歳以下のお子さまの入館は無料です。
※入館・営業の詳細は施設公式HPをご確認下さい
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。
＜ご家庭の冷蔵庫をのぞき見チェック！プロがお悩み解決＞
全国各地・ご自宅の冷蔵庫をのぞき見チェック
食材でいっぱいになった冷蔵庫収納のお悩みを専門家がプロ技で解決
【出演者】
北斗晶
小倉優子
中山真由美（整理収納アドバイザー）
【今回ご紹介した商品】
＜ニトリ＞
・冷蔵庫ラック(浅型 M 幅25cm) 499円
・丈夫で割れにくい冷蔵庫棚下収納トレー(Nブラン S) 599円
・冷蔵庫トレー(浅型 M 幅24cm) 599円
＜無印良品＞
・ジュート 野菜保存袋 390円
＜DAISO＞
・冷凍庫用フリーザースタンド 110円
※一部店舗ではお取り扱いがない場合があります
※ご紹介した価格などの情報は取材当時のものです。
変更の可能性がございますのでご了承ください。