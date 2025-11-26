西野七瀬、水色ダウンがキュートな冬コーデで笑顔「雪っぽい感じに」
俳優の西野七瀬が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。
西野七瀬
南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。
オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。西野は水色のダウンジャケットが印象的な冬コーデを披露した。
そして、「UGGさんの今季の押しているカラーがイリュージョンブルーで、今履いているブーツの色味なんですけど、すごくさわやかで冬っぽいというか、ダウンも同じような色で、全体的に雪っぽい感じになっていますが、カジュアルになりすぎないないようにシャツワンピを合わせました」と笑顔で説明した。
イベントには、萩原莉久、福原遥、藤田ニコル、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、森川葵、吉野北人も出席した。
