「テラハ」田中優衣、弟の姿公開「イケメンすぎる」「鼻が似てる」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】リアリティショー「テラスハウス」の軽井沢編「TERRACE HOUSE OPENING NEW DOORS」に出演していた田中優衣が11月24日、自身のInstagramストーリーズを更新。子どもを腕に抱く弟の姿を公開した。
【写真】「テラハ」28歳美女「鼻が似てる」と話題のイケメン弟
田中は「久しぶりの弟が最高に頼もしかったぜ！」「アリガトネ」とつづり、子どもを腕に抱いた弟の写真を投稿。黒の短髪で、カラーレンズの眼鏡をかけた弟が、子どもの背中に優しく手を添えて抱く姿を披露した。
この投稿に、ファンからは「鼻が似てる」「イケメンすぎる」「貴重なショットありがとう」「優しそうな弟さん」などの声が上がっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「テラハ」28歳美女「鼻が似てる」と話題のイケメン弟
◆田中優衣「最高に頼もしかった」弟の姿公開
田中は「久しぶりの弟が最高に頼もしかったぜ！」「アリガトネ」とつづり、子どもを腕に抱いた弟の写真を投稿。黒の短髪で、カラーレンズの眼鏡をかけた弟が、子どもの背中に優しく手を添えて抱く姿を披露した。
◆田中優衣の投稿に「イケメンすぎる」と反響
この投稿に、ファンからは「鼻が似てる」「イケメンすぎる」「貴重なショットありがとう」「優しそうな弟さん」などの声が上がっている。
「テラスハウス」では“史上最強の天使”と呼ばれた田中。入居時は男性と手を繋いだこともないというピュアな21歳だったが、シーズン女性メンバーでは最長の8ヶ月間「テラスハウス」で過ごした。現在はアパレルブランドのプロデューサーを務めており、2021年8月16日に袴田選手と結婚。2024年1月に第1子、2025年9月に第2子の出産を発表した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】