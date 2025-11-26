ようこそ、親指コロコロの世界へ……。

トラックボールマウスは日本以外でほとんど流行ってないという衝撃の事実がありつつも、それはそれとして。トラックボールは良いものなのです。

「自分もトラックボールマウス、デビューしてみようかな」と興味をもったそこのあなた。そう、あなたです。

エレコムのトラックボールマウスが今買い時

Image: Amazon

エレコムのトラックボールが20％オフになっている今、トラックボールデビューの絶好のチャンスだとは思いませんか？ 思いますよねぇ！

この「IST（イスト）」シリーズは、エレコムがかなり気合を入れて送り出したトラックボールシリーズなんです。

Image: Amazon

その証拠に、ボールの支持球を人工ルビーとベアリングの2種類から選択できたり、接続方式もBluetooth、無線2.4GHz、有線ケーブルから選択可能と、非常に手厚いラインナップなのですよ。

とりあえず、音を聞いてほしい。



今回の特徴は何と言ってもボールを支える方式に「ベアリングモデル」があることです。

普通のトラボだとこういう音はしないはずなんだ。



よく滑ります。 pic.twitter.com/WfhOiZ7KyO - エレコム(公式) (@elecom_pr) November 15, 2023

ちなみにベアリングモデル、めっちゃ滑ります（ベアリングがミネベアミツミ社製というのもポイント高し）。操作の滑らかさはもちろん、手に優しいエルゴノミックな角度で長時間作業への備えも万全。

ラインナップが豊富でちょいとややこしいですが、無線2.4GHz＋ベアリング、および有線＋人工ルビー以外のモデルは、まるっと20％オフになっています。トラックボールマウスデビューとしては、価格質ともに文句のない優良モデルですよ！

Source: Amazon