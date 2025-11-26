“可愛すぎる新喜劇女優”小寺真理、膝上ミニスカで美脚披露「彼女感すごい」「スタイル完璧」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】“可愛すぎる新喜劇女優”と話題の小寺真理が11月24日、自身のInstagramを更新。オフショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】可愛すぎる34歳新喜劇女優「スタイル完璧」ミニスカ美脚
小寺は「加古川で新喜劇してきました」とつづり、写真を公開。グレーのトップスに膝上のデニムスカート、グレーのハイソックスを合わせ、スラリと伸びた美しい脚が印象的なショットを見せている。
この投稿に「めちゃくちゃ可愛い」「彼女感すごい」「スタイル完璧」「素敵な写真」「ずっと綺麗」などといった声が上がっている。（modelpress編集部）
