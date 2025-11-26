台湾メディアの自由時報は26日、台湾の女性議員がSNSで日本の水産物を応援する投稿を行ったことが、日本でも話題になっていると報じた。

記事は、「高市早苗氏の台湾をめぐる発言に怒った中国政府は一連の報復措置を実施。その中には日本産水産物輸入禁止も含まれるが、台湾政界では多くの人が日本の高品質な海鮮を食べる写真をSNSでシェアし、行動で日本を支持している」と説明した。

その上で、民進党所属の台北市議・林亮君（サブリナ・リム）氏が日本で「思わぬ人気」を集めているとし、同氏の写真が日本のSNSに転載されると、多くの日本のネットユーザーがその美貌を称賛したと伝えている。

同氏は23日、フェイスブックで「今日はこれを食べます！。頼（ライ）さんおすすめ！生ホタテ！台日友好！！！」と投稿し、台湾のスーパーで販売されているホタテなどの日本の水産物と一緒に写った自身の写真をアップした。

「頼さん」とは台湾の頼清徳（ライ・チンダー）総統のことで、頼氏は20日にX（旧ツイッター）などで同日の昼食に北海道産のホタテなどを食したことを投稿し、日本への支持を表明していた。

記事は、林氏の投稿が日本のXに転載され話題となり、日本のネットユーザーから「ありがとうございます」「日台友好」といった声のほか、「きれいや」「この子かわいい」「かわいすぎてびっくり」「めっちゃ美人」「お顔がかわいすぎて内容が入ってこない」「ホタテを宣伝してくださっているのね。しかも若くてかわいい女性が」といった声が寄せられたことを伝えている。（翻訳・編集/北田）