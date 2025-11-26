内村光良＆大泉洋、綾瀬はるかは「全部持っていきます」「根こそぎ持っていきます」

お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの内村光良（61歳）と大泉洋（52歳）が、11月25日に放送されたバラエティ番組「みんなのベスト紅白」（NHK）に出演。紅白歌合戦の司会を務める綾瀬はるかについて「はるかちゃんはね、全部持っていきます！」「おもしろいんですよ、あの方」と語った。



今年の「紅白歌合戦」の司会を務める綾瀬はるかがVTR出演し、ウッチャンナンチャン・内村光良と、紅白の舞台でコントをしたことが思い出深いと話しつつ、「1年に1回のお祭り感というのもとても豪華で、緊張感と楽しみなのと相まっています」と、今年の紅白への思いを語った。



VTRを見た後、綾瀬と紅白で共に司会を務めた内村が「はるかちゃんはね、全部持っていきます！あの方はね、全部持っていく！」と綾瀬の存在感を賞賛。



同じく大泉洋も「あの人はね、根こそぎ持っていきます。あの人の後は草も生えません。おもしろいんですよ、あの方」と語った。