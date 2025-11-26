忙しいママの救世主！メデラ「モーションインブラ電動さく乳器」

メデラより、母乳育児をより快適にサポートする新型ウェアラブル電動さく乳器「モーションインブラ」が登場します。

2025年11月26日より発売される、ブラジャーの中に装着して使用できる、忙しいママのためのアイテムです。

メデラ「モーションインブラ電動さく乳器」

発売日：2025年11月26日

価格(両胸用)：31,570円(税込)

価格(片胸用)：18,920円(税込)

販売場所：メデラ公式オンラインショップ、楽天市場、Amazon.co.jpなど

「モーションインブラ電動さく乳器」は、60年以上にわたり母乳育児製品を研究・開発してきたメデラが提案する新しいスタイルのさく乳器です。

最大の特徴は、ブラジャーの中に収まるウェアラブル設計。

両手が自由になるため、家事や仕事、リラックスタイムなど、動きを制限されることなく「ながらさく乳」が可能です。

解剖学的デザインと効率的なさく乳技術

胸へのフィット感と母乳量の増加を追求し、解剖学的にデザインされています。

メデラ独自の105°に開いたさく乳口が乳房に快適にフィットし、母乳の流れをスムーズにすることで、さく乳量が11.8％増加することが証明されています。

また、赤ちゃんの飲むリズムを再現した「2フェーズさく乳テクノロジー」により、優しく効率的なさく乳を実現します。

静音設計とお手入れの手軽さ

日常的に使うものだからこそ、使い勝手にもこだわっています。

図書館レベルの静けさ(45db)を実現した静音設計で、夜間や外出先でも周囲を気にせず使用可能です。

お手入れが必要なパーツは片胸わずか3つのみ。

食器洗い機や電子レンジでのスチーム消毒にも対応しており、忙しい毎日でも衛生的に保てます。

ママたちの声を反映した機能性

事前に行われたアンケートでは、90.3％以上のママたちが「使ってみたい」と回答。

「家事や育児の合間に時間を有効に使いたい」「子供が寝ている間でも音を気にせず使いたい」といったニーズに応える製品となっています。

サイズ調整用のインサートも豊富に付属し、自分に合ったフィット感で使用可能です。

自由な動きと効率的なさく乳で、母乳育児をより快適に。

メデラ「モーションインブラ電動さく乳器」の紹介でした。

