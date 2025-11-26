阪神の熊谷敬宥内野手（30）が26日、西宮市内の球団事務所で契約更改に臨み、今季年俸1900万円から1100万円アップの3000万円でサインした。（金額は推定）

「球団にもすごく評価していただいた。いろんなところを守ってエラーゼロでやれたのは自信になった。もっとうまくなれるように、オフも取り組みたい」

入団8年目の熊谷は今季キャリアハイの85試合に出場。遊撃で27試合、左翼で5試合スタメン出場するなど、昨年までの代走、守備固めの起用から、チームが固定できなかった遊撃、左翼のポジションをカバーする仕事で、チームの優勝に貢献。9月2日の中日戦（バンテリン）ではプロ初本塁打も記録した。

「来年は連覇に向け、自分のやるべきことを明確にして、与えられたポジションでベストを尽くしたい。打たないと試合には出られないので、いつものオフ以上に打つことに取り組みたい」と広島・菊池との自主トレも継続し、さらなるレベルアップを熊谷は誓った。

また昨年の33試合登板から9試合登板に終わり、1軍に定着できなかった富田蓮投手（24）は「4月5日の巨人戦の先発で勝ち投手になったあとにリズムに乗れなかった。来年やるしかない」と今季年俸2800万円から300万円ダウンの2500万円でサインした。