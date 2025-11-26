ラブコメ、もといロマンチックコメディーは“ボーイ・ミーツ・ガール”だけではない。

中国東北部の冬の街を舞台にした「ベ・ラ・ミ 気になるあなた」（公開中）が中心に据えているのは、中年の男と男のロマンス。黒竜江省で映画制作を続けてきたゲン・ジュン監督・脚本による、おかしくてスリリングでいとおしいロマンチックコメディーだ。「支配」からの卒業を描く映画でもある。（編集委員 恩田泰子）

２０２４年に中華圏の代表的映画賞である台湾・金馬奨で主演男優賞（ジャン・ジーヨン）、撮影賞、編集賞、観客賞の４冠に輝いた注目作。でも、中国当局が上映にゴーサインを出すことは、たぶんない。同性愛をめぐる映画は中国ではタブー視されてきた。背景には、中国社会では多くの性的少数者が異端視されている現実があると聞く。

ただし、この映画、深刻ぶったところはない。ひょうひょうとしてチャーミング、そして心にしみる。

物語の舞台は凍てつく地方都市。主人公は、同性の愛を求める２人の中年男性。１人は、若い恋人にふられたばかりのシュー・ガン（俳優の名前がそのまま役名になっている）。見ようによってはいい男だが、寄る年波のせいだろうか、少々くたびれ気味。もう１人、ちょっと小柄なジャン・ジーヨン（この人も役と同名）は、男性との出会いを探し始めたばかり。ずっと本当の自分を隠してきたのか、彼には妻とおぼしき女性がいるが、一緒にいるのが、お互いつらそう。

この２人の男の間にロマンスが生まれる。出会いの場は、体のつながりを求める男たちがひそかに集まるカフェ。初めてそこに足を踏み入れたジャン・ジーヨンが、居丈高な男に毅然とした態度をとる様子に、シュー・ガンが目を留めたのが始まり。

２人はおしゃべりや散策を楽しんだ後、ホテルへ入る。すると、シュー・ガンのリードでベッドへいざなわれたジャン・ジーヨンが思いがけない行動をとる。甘い時間を台無しにする。シュー・ガンは面食らう。観客も困惑する。小柄な中年だと思ったら小悪魔か、と。

だが、ジャン・ジーヨンのそれまでの行動を思い返せば、こうも思えてくる。彼は、ただ「抱かれる」だけでなく、自分もきちんと相手を「抱きたい」のではなかろうかと。世の中で当たり前のようにまかり通っている、支配と従属の関係から、自由になろうとしているのではないだろうかと。

この映画に出てくるもう一つのカップル、レズビアンのアブ（チェン・シュエンユ）とリウ・イン（ワン・チン）の物語は、きっと理解の助けになるだろう。

彼女たちは、人工授精で子を持とうと計画している。精子提供者として雇った理髪師のリー・シャンチュエン（ワン・ズーシン）はシュー・ガンをふった男だ。

女２人は望みをかなえるため、理髪師にさまざまなルールを課す。とりわけアブは強硬。計画を達成するために彼女たちの関係までどんどん息苦しくなっていく。映画の序盤、この２人が言葉でじゃれ合う美しいシーンがあるのだが、その頃の楽しさはどこへやら。でも、女たちはある時、ふと立ち止まる。それが望んでいた幸福の姿だろうかと。「支配し合う」のではなく「自由を与え合う」のが愛ではないかと。

ジャン・ジーヨンが求めるのも、たぶん、自由を与え合う愛なのだろう。なぜ、彼がそれを求めて動き出したのかは説明されない。ただ、想像する材料はいろいろある。

往々にして、人は社会に支配され、社会は権力に支配される。ジャン・ジーヨンがずっとそんな支配の構図の中で生きてきたことは想像に難くない。彼は、人生の残り時間を意識する世代になって、そこから自由になりたいと願ったのではないだろうか。もし、運良く誰かと恋に落ちて、「対等」な関係を結ぶことができたら、絶望から抜け出せると考えたのではないだろうか。後悔をたくさん背負った中年だからこそ。

映画の芯にあるものは、とても切実で重要。ただし、それをあくまでも軽やかに見せきるゲン・ジュン監督の手腕は、さりげなくみごと。人間のおかしみやかわいらしさをきっちりすくいとって、観客をたっぷり楽しませる。シュー・ガンとジャン・ジーヨン、そして終盤、圧力強めで存在感を見せる食堂店主役のシュエ・バオホーという、同監督と旧知の俳優たちから、いい味をたっぷり引き出しながら。

人生を懸けたロマンスは、この映画においては、とても美しいものになる。それが成就するまでにはいろいろあるのだけれど（ＵＦＯまで飛んでくる）。それぞれの役割から解き放たれた時に人が見せるきらめきを見せて映画は終わる。ずっとモノクロームだった映像が色づく。

◇「ベ・ラ・ミ 気になるあなた」（原題：漂亮朋友）＝２０２４年／フランス、ポルトガル／上映時間：１１６分／中国語、英語／日本版字幕：藤原由希／配給：パンドラ