14時の日経平均は834円高の4万9494円、ＳＢＧが156.43円押し上げ 14時の日経平均は834円高の4万9494円、ＳＢＧが156.43円押し上げ

26日14時現在の日経平均株価は前日比834.49円（1.71％）高の4万9494.01円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1390、値下がりは181、変わらずは35と、値上がり銘柄の割合が80％を超えている。



日経平均プラス寄与度トップはＳＢＧ <9984>で、日経平均を156.43円押し上げている。次いでファストリ <9983>が77.01円、アドテスト <6857>が76.21円、ファナック <6954>が25.74円、リクルート <6098>が24.77円と続く。



マイナス寄与度は18.55円の押し下げでイビデン <4062>がトップ。以下、キッコマン <2801>が4.35円、キーエンス <6861>が2.11円、トレンド <4704>が1.84円、ベイカレント <6532>が1.24円と続いている。



業種別では33業種中32業種が上昇し、下落は海運の1業種のみ。値上がり率1位は証券・商品で、以下、銀行、鉱業、電気・ガス、金属製品、ゴム製品と続いている。



※14時0分5秒時点



株探ニュース

