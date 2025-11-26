首都圏を中心にマンション価格の高騰が止まらない中、不動産会社などで作る業界団体が初めて“転売対策”の指針を発表しました。これで価格高騰に“歯止め”となるのでしょうか？

【写真を見る】販売中の23区内“1億円未満”3LDKマンション

マンション価格高騰で…「もう買えない普通の人は」

“帰ってきたくなる家”がコンセプトのファミリー向け3LDK（約65平米）のモデルルーム。



同じ間取りで大田区糀谷の販売中のマンションは65平米で8500万円台〜9500万円台ですが、当初の想定よりも売れ行きは好調だといいます。

コスモスイニシア分譲事業部 田脇みさきさん

「都内で1億円しない価格帯で3LDKが買えるのは希少になってきている」

高騰が続く都心の新築マンション。不動産経済研究所によりますと、10月に東京23区で販売された新築マンション1戸当たりの平均価格は1億5000万円を超え、過去2番目の高さに。街からは“嘆き”の声が…

50代

「もう買えないですよね、普通の人は。ダブルで働いていてもちょっと難しいと思う」

30代

「あまり新築で買おうと今は思っていないですね。中古で5000万円くらいのところが現実的かな」

海外からの取得は3％ 国が初の実態調査

外国人による購入が価格高騰の一因と指摘されるなか、国は、初めて新築マンションの取引実態を調査し、その結果を発表しました。



2025年上半期（1月〜半年間）に購入された東京都内の新築マンションの、国外からの取得率は全体の3％。特に都心6区（千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・渋谷区）は7.5％でした。国・地域別の取得でいうと、台湾が最も多く、次いで中国でした。

「投機的取引は好ましくない」

一方、問題点としてあぶり出されたのが…

金子恭之 国交大臣（25日）

「国土交通省としては、日本人か外国人かを問わず、実需に基づかない投機的取引は好ましくないと考えている」

一年以内に“転売”する、「短期売買」です。



2024年の上半期に東京23区で新築マンションを短期売買した割合は、9.3％。2023年の5.7％から倍近くに急増しました。「海外居住者」による短期売買は全体の1.3％で、大半は「国内居住者」によるものでした。対策が急務となる中…

業界は初の“転売対策” 手付金没収も

記者

「販売中のこちらのタワーマンションではすでに、転売対策が導入されています」

販売価格は1億円〜5億円台になるとみられる東京・月島のマンション。販売会社は、引渡し前に転売活動が発覚した場合、▼手付金を没収したうえで▼売買契約を解除することを明らかにしました。

「不動産協会」も、物件を販売する際の“転売対策”を発表。▼購入目的の確認を徹底するほか、▼違反した場合に違約金を支払わせることができるなどとしました。

転売対策 専門家「効果は限定的」

対策の効果はどれほどあるのか。専門家は、業界全体での取り組みであることを評価しつつも、「効果は限定的」だと指摘します。

東京カンテイ市場調査部 郄橋雅之上席主任研究員

「実体的な効果としてはかなり限定的なのかなと思います。（対策の対象は）あくまで今後の新築マンションのみになる。中古物件に関しては網からは漏れているというのもあるので、今のマンションマーケットでの価格高騰、全体に歯止めがかかるかというと、ちょっとそこは話が違ってくるのかなと」

マンション“転売対策”は必要？手付金の没収も

藤森祥平キャスター：

業界団体などはマンションの“転売対策”について、“転売”が発覚した場合は▼手付金没収、▼売買契約解除することを明らかにしています。実際にできるものなのでしょうか。

小説家 真山仁さん：

あまりやらない方がいいのではないか。資本主義国家では「買いたい人」と「売りたい人」の中で淘汰しなければいけないと思います。いま一番嫌なのは相当バブルが膨らんでいること。結局、民間がやっていることに規制や罰則をかけることになる。

藤森キャスター：

規制をかけないと、どんどんバブルは膨らむと思いますが。

小説家 真山仁さん：

ただ、規制をかけて転売をする人たちが一気に抜けてしまうと、途端にマンション価格は暴落します。それが前回のバブル崩壊なんです。



以前、「政府は外国の人がどれだけ買っているのか調べる」と言ったときにも気をつけなければいけないと申し上げたが、短絡的に転売防止のため違約金を支払わせるのではなく、もう少し緩くやらないと。



そこは本来、市場がやるべきです。心情的には“（バブルを）止めた方がいい”と思いますが、怖いですね。

小川彩佳キャスター：

街では「（マンションは）普通の人は買えなくなっている」という声もありました。何とかしてほしいという願いがあると思います。

小説家 真山仁さん：

何とかしてほしい時に、税制や法規制に頼る、あるいは別の法律を作るにしても、そのバランスはどうするのかなという気はします。



転売対策も（価格が）安定するところに落ち着くまでは、もう少し様子を見た方が本当はいいかなと思います。

『マンションの転売』について「みんなの声」は？

NEWS DIGアプリでは『マンションの転売』について「みんなの声」を募集しました。



Q.「不動産協会」の転売対策 どう思う？

「抑止力となり効果的」…12.6%

「各社の判断にゆだねられ不十分 」…11.0%

「税制や法規制が必要」…49.9%

「価格は下がらない」…19.5%

「その他・わからない」…7.0%



※11月25日午後11時15分時点

※統計学的手法に基づく世論調査ではありません

※動画内で紹介したアンケートは26日午前8時で終了しました

＝＝＝＝＝＝＝＝

＜プロフィール＞

真山仁さん

小説家 2004年「ハゲタカ」でデビュー

近著に政治家のリーダーシップを描いた「アラート」