À¤³¦¤Ë1Ëç¡¢»³ËÜÍ³¿¥«¡¼¥É¤¬¡Ö1120Ëü±ß¡×Íî»¥¡¡½ÐÉÊ¼Ô¤ÏÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¡Ö¥ä·³¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡Ä¡×
¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤Ë
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¡¦¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤ÎÄ¶¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤ò¡¢ÊÆ¹ñ¤ÎÂçÊª¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤¬½ÐÉÊ¡£7Ëü2000¥É¥ë¡ÊÌó1120Ëü±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¤Î²Á³Ê¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡»³ËÜ¤Î¥«¡¼¥É¤ò½ÐÉÊ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢NB A¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥«¡¼¥ë¡á¥¢¥ó¥½¥Ë¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¥º¡£¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼5ÅÙ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¡£
¡¡ÊÆÏ·ÊÞ¥«¡¼¥É²ñ¼Ò¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤¬ÆüËÜ»þ´Ö13Æü¡¢¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö¥¿¥¦¥ó¥º¤¬¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥ºMVP¤È¤ªÊÌ¤ì!?¡¡¿ô¤«·îÁ°¡¢KAT¡Ê¥¿¥¦¥ó¥º¡Ë¤Ï¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¥«¡¼¥É¤Î¥Ñ¥Ã¥¯¤ò³«ÉõÃæ¤Ë¡¢¤³¤Î1/1¤Î¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥ÈLogoman¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥«¡¼¥É¤ò°ú¤Åö¤Æ¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Çä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢»³ËÜ¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿MLB¥í¥´¤òËä¤á¹þ¤ß¡¢ËÜ¿Í¤Î¥µ¥¤¥ó¤âÆþ¤ì¤é¤ì¤¿1Ëç¡£À¤³¦¤Ë1ÅÀ¤·¤«¤Ê¤¤Ä¶¥ì¥¢¥«¡¼¥É¤À¡£
¡¡°ú¤Åö¤Æ¤¿¥¿¥¦¥ó¥º¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥¬¡¼¡ª¡×¤ÈÂç¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤¼Çä¤ê¤Ë½Ð¤·¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¥È¥Ã¥×¥¹¡×¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡ÖÇ®¶¸Åª¤Ê¥ä¥ó¥¡¼¥¹¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤Ï¤³¤Î¥«¡¼¥É¤ò¤â¤Ã¤È¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤¾ì½ê¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤¿¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥Õ¥¡¥Ê¥Æ¥£¥¯¥¹¡¦¥³¥ì¥¯¥È¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ª¡¼¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½ÐÉÊ¤µ¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï21Æü¤Ë7Ëü2000¥É¥ë¤ÇÍî»¥¤µ¤ì¤¿¡£
¡ÊTHE ANSWERÊÔ½¸Éô¡Ë