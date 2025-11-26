·§ÀîÅ¯Ìé¤¬Â£¤ëËâË¡¤ÎÉñÂæ¡ªK-BALLET TOKYO¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù
K-BALLET TOKYO¤¬¡¢Åß¤ÎÉ÷Êª»í¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ìÂ³¤±¤ëÌ¾ºî¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ò¡¢2025Ç¯¤Î¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¥Ä¥¢¡¼¤È¤·¤Æ¾å±é¡£
³«ËëÁá¡¹¤ËÄÌ»»Íè¾ì¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤·¤¿¡¢·§ÀîÅ¯Ìé»á¤Î¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Þ¥¸¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤ÎÂî±Û¤·¤¿µ»¹ª¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¡¢Ì´¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
K-BALLET TOKYO¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡ÙWinter Tour 2025
¸ø±é´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î22Æü(ÅÚ)¡Á12·î7Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Bunkamura¥ª¡¼¥Á¥ã¡¼¥É¥Û¡¼¥ë(Åìµþ)¡¢¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¥Û¡¼¥ë(Âçºå)
±é½Ð¡¦¿¶ÉÕ¡§·§ÀîÅ¯Ìé
ËèÇ¯Åß¤Î¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¾å±é¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î´ÑµÒ¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëK-BALLET TOKYO¤Î¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡£2005Ç¯¤Î½é±é°ÊÍè¡¢¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éºÆ±é¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿ËÜºî¤¬¡¢2025Ç¯¤Î¥Ä¥¢¡¼³«Ëë¤È¤È¤â¤ËÄÌ»»Íè¾ì¼Ô¿ô30Ëü¿Í¤òÆÍÇË¤¹¤ë¤È¤¤¤¦²÷µó¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
Ëë¤¬³«¤¤¤¿½Ö´Ö¤Ë¹¤¬¤ë¤Î¤Ï¡¢·§ÀîÅ¯Ìé»á¤¬¼ê³Ý¤±¤ëÆÈÁÏÅª¤«¤ÄÈþ½ÑÅª¤Ê¡ÈÌ´¤ÎÀ¤³¦¡É¡£¸½¼Â¤òËº¤ì¤µ¤»¤ë¤Û¤É¤ÎË×Æþ´¶¤È¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êÈ´¤«¤ì¤¿±é½Ð¤¬¡¢´ÑµÒ¤òËâË¡¤Î»þ´Ö¤Ø¤ÈÍ¶¤¤¤Þ¤¹¡£
·§ÀîÈÇ¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ
ËÜºî¤ÎÂç¤¤Ê¸«¤É¤³¤í¤Î°ì¤Ä¤¬¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥±¡¼¥ë¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡ÖÀã¤Î¹ñ¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤¹¡£
ÉñÂæ°ìÌÌ¤ËÉñ¤¦ÀãÊÒ¤ÎÃæ¤Ç¡¢Àã¤Î½÷²¦¤È²¦¡¢¤½¤·¤Æ¥³¡¼¥ë¡¦¥É¡¦¥Ð¥ì¥¨¡Ê·²Éñ¡Ë¤¬·«¤ê¹¤²¤ë¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢Â©¤ò¤Î¤àÈþ¤·¤µ¡£ÀÅ¼ä¤ÈÌöÆ°¤¬¸òºø¤¹¤ë¸¸ÁÛÅª¤Ê¸÷·Ê¤Ï¡¢¿ô¤¢¤ë¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤âK-BALLET TOKYO¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÍ£°ìÌµÆó¤ÎÂÎ¸³¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¿Í·Á¤¿¤Á¤ÎÍÙ¤ê
Âè2Ëë¤Ç¼ç¿Í¸ø¤Î¥Þ¥ê¡¼É±¤È¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¤Î²¦»Ò¤¬Ë¬¤ì¤ë¡Ö¿Í·Á¤Î¹ñ¡×¤Ç¤Ï¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÍÙ¤ê¤¬¼¡¡¹¤ÈÈäÏª¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥¢¥é¥Ó¥¢¡¢Ãæ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¡¢¿§¤È¤ê¤É¤ê¤Î°á¾Ø¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤¿¥À¥ó¥µ¡¼¤¿¤Á¤¬ÈäÏª¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥À¥ó¥¹¤Ï¡¢²Ú¤ä¤«¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¡£·§Àî»á¤Î±é½Ð¤Ë¤è¤ë¥æ¡¼¥â¥¢¤ÈÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿¶ÉÕ¤¬¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤ò³Ú¤·¤µ¤È¶Ã¤¤ÇËþ¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
30Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤¬¾ÚÌÀ¤¹¤ëÄÌ¤ê¡¢²¿ÅÙ´Ñ¤Æ¤â¿·¤·¤¤È¯¸«¤È´¶Æ°¤¬¤¢¤ëK-BALLET TOKYO¤Î¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡Ù¡£
K-BALLET TOKYO¡Ø¤¯¤ë¤ß³ä¤ê¿Í·Á¡ÙWinter Tour 2025¤Î¾Ò²ð¤Ç¤·¤¿¡£
(C)K-BALLET TOKYO / Photo by Hidemi Seto
