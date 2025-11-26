お笑いタレントのカンニング竹山（54）が、25日放送のBSテレ東「和田明日香とゆる宅飲み」（火曜後10・00）にゲスト出演。2014年に82歳で亡くなった俳優・宇津井健さんとの思い出を語った。

下積み時代の経験から、“仕事をしているほうがうれしい”と正月休みを取らなかったという竹山。ある時「くりぃむしちゅー」有田哲平からの「どこかに遊びに行ったりして切り替えないと、この仕事はネタもできない。正月は思い切って休んだほうがいい」との助言に従い、結婚して初めての夫婦旅行でハワイ島を訪れた。

ホテルなどが入った施設で乗り合わせたワゴンの運転手から「スパで1人ピックアップしなきゃいけない」と言われ、寄り道することに。すると「スパの外のベンチに、ダンディなサングラスをしたおじいちゃんぽいアジア人の人が待ってた」と振り返った。

その人物とは「宇津井健なのよ」と回想。焦りながらも初対面の宇津井さんに、竹山は「間違いだったらすみません、私コメディアンをやっておりますカンニング竹山と申します。宇津井健さんでしょうか？」とあいさつ。サングラスを取って「ああ君か」と返した宇津井さんと、「夫婦で初めて旅行に来まして」「ああそう、じゃあ楽しんでね」などと会話したという。

その後、竹山がビーチでのんびりしていたところ、ホテルの部屋から大声で呼ぶ妻。何事かと慌てて戻ると、妻が大きなバラの花束とシャンパンを抱えて立っており、「宇津井さんから」だったという。「夫婦の初めての旅、楽しんでください」とのメッセージが添えられていた。

さらに10分後、ホテルの所有者である社長を介して「明日宇津井さんが“食事に行かないか”と言ってます」とのお誘いが。関係者も交えて夫妻でステーキを食べたが、宇津井さんは「竹山君、星を見に行かないか」と提案。「一緒に星を見に行って、コーヒーを飲んで」と、レアな体験を懐かしんでいた。