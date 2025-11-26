浦和は26日、さいたま市内で練習を行った。今季リーグ2試合を残してJ1通算498勝をマーク。今季限りでの退団が決まっているDFマリウス・ホイブラーテン（30）が取材に応じ「2勝して、良い形で終わらせたい。それが希望です」と500勝を置き土産にチームを去る決意を示した。

23年1月にノルウェー1部ボーデ・グリムトから完全移籍で加入。1年目から主力センターバックとして活躍し、Jリーグベストイレブンを受賞した。23年のACL優勝にも貢献。今季もリーグ35試合に出場し2得点している。「ファンタスティックな時間だった。浦和というビッグクラブでできて多くの学びがあった」と振り返った。

今後については「もっとうまくなりたい。向上心がなくなったらサッカーをやめるべき。タイトルをもっとつかみたい。それがどこ（のクラブ）なのかはまだ分からない。近い将来のことは誰にも分からない」と説明。母国ノルウェーメディアでは28年ぶりのW杯出場を決めたノルウェー代表入りを目指して欧州クラブに移籍する可能性も報じられているが「日本が好きで日本のサッカーが好きなのは皆さんがご存じの通りです」と語った。