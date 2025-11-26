三浦翔平、上品なウールのセットアップ姿を披露「ホリデーシーズンにぴったり」
俳優の三浦翔平が26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。
南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。
オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。三浦はウールのセットアップを着用し、「ホリデーシーズンにぴったりのウールのセットアップで、上品かつ大人コーデということで、この時期にぴったりとなっています」と語った。
イベントには、西野七瀬、萩原莉久、福原遥、藤田ニコル、前田公輝、百田夏菜子、森川葵、吉野北人も出席した。
