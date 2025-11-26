Ê¡¸¶ÍÚ¡¢¥Ü¥¢¤¬¥¥å¡¼¥È¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Þ¤È¤¤¾Ð´é¡Ö¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È¡×
ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ¤¬26Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡ÖUGG ¶äºÂ¾¾²°ÄÌ¤ê ¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
Æî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ë¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖUGG¡×¤Ï¡¢11·î28Æü¤Ë¿·Å¹ÊÞ¤È¤Ê¤ë¡ÖUGG ¶äºÂ¾¾²°ÄÌ¤ê¡×¤ò¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£¶äºÂ¤Ç2Å¹ÊÞÌÜ¤È¤Ê¤ëÆ±Å¹¤ÎÆâÁõ¤Ï¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥ë¡¼¥Ä¤Ç¤¢¤ë¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢ÌÚÌÜ¤ä¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ê¥«¥é¡¼¤òÁ´ÂÎ¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¶õ´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢ÃøÌ¾¿Í¤¬UGG¤Î¥Û¥ê¥Ç¡¼¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£Ê¡¸¶¤Ï¥Ë¥Ã¥È¤Î¥É¥ì¥¹¤Ë¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖÉáÃÊ¤¢¤Þ¤ê¥ì¥¶¡¼¤òÃå¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢UGG¤µ¤ó¤Î¤³¤Î¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ï¶¯¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤º¡¢¥Ü¥¢¤ÎÉôÊ¬¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤°õ¾Ý¤â½Ð¤ë¤è¤¦¤Ê¥ì¥¶¡¼¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯¤«¤ï¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£¡Ö·¤¤¬¸üÄì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¥Ò¡¼¥ë¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¥¿¥¤¥ë¤âÀ¹¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¥Ü¥¢¤ÎÇò¤¤ÉôÊ¬¤â¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤´¤¯²¹¤«¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢À¾Ìî¼·À¥¡¢Çë¸¶è½µ×¡¢Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¢Á°ÅÄ¸øµ±¡¢»°±ºæÆÊ¿¡¢É´ÅÄ²ÆºÚ»Ò¡¢¿¹Àî°ª¡¢µÈÌîËÌ¿Í¤â½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
