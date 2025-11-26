Aile The Shotaが、2ndアルバム『REAL POP 2』を2026年2月18日にリリースする。

本作は、2024年11月にリリースした1stアルバム『REAL POP』のスピリットをさらに進化させた作品に。デジタルのほか、パッケージでもリリースされる。収録曲はTaka Perry、☆Taku Takahashi、蔦谷好位置といったプロデューサー陣と共に制作した楽曲に加え、多彩なジャンルへと踏み出した、JPOPシーンへさらなる一石を投じる内容となる。

さらに、本アルバムからプロデューサー UTA、LOAR（INIMI）と制作した新曲「ハナユキ」を来週12月3日にリリース。本楽曲は今年3月より春夏秋冬の季節に合わせて新曲を届けてきたAile The Shotaによる、2000年代の冬のバラードを彷彿とさせる楽曲となっている。

また、2026年3月20日の鹿児島公演を皮切りに、全国11都市11会場を巡る『Aile The Shota Oneman Tour 2026』を開催。2ndアルバムのパッケージ商品の予約にくわえ、全国ツアーのファンクラブチケット先行予約も現在受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）