父の部屋から「初代ウォークマン」を発見！ 夫に「3万円以上で売れる」と言われたのですが、動かなくても“高値が付く”でしょうか？「古いオーディオ機器」が高額になる背景とは

初代ウォークマンが高額になる背景

世界初のパーソナルカセットプレーヤーとして、1979年に「3万3000円」という価格で登場したのが、初代ウォークマンTPS-L2です。発売から半世紀近い年月がたとうとしていますが、今も根強い人気があります。

携帯型音楽プレーヤーの先駆けとして国内外で評価されてきたことに加え、昭和家電ブームの時期に大ヒットしたことも追い風です。また、2014年から1～3年置きに新作が公開されている映画「ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーシリーズ」の劇中に登場したことから、国内外の需要が価格を押し上げる状況が続いています。



高値につながる主な条件

最初に押さえておきたいことは、初代ウォークマンの場合は「動かない＝価値ゼロ」ではないことです。

TPS-L2は、世界初の携帯型カセットプレーヤーとして位置づけられ、壊れていてもコレクター需要が強いため、ジャンク扱いでも3万円前後で売買されるケースが珍しくありません。そのうえで、実際の価格を左右する要素を整理すると次の4つに集約できます。



1. 需要と希少性

TPS-L2は、世界初の携帯型カセットプレーヤーで、特に初期ロットは現存数が少なく、今も探し続けるコレクターが多い状況です。年代が古いことがむしろ価値につながり、高値になるケースも見られます。需要が供給を上回っているため、壊れていても価格がつきやすい特徴があります。



2. 外観の状態

一般的に、家電は塗装のはがれ、キズ、欠け、欠品パーツの有無は査定額に直結します。TPS-L2の場合、動作不可でも、外観がきれいな個体はディスプレイ用や部品取りとして需要が強く、価値が出やすい傾向があります。



3. 動作状況

普通は、再生不可やスイッチ不良などがあればジャンク扱いになりますが、TPS-L2の場合は動作よりもモデル自体の希少性が優先されるため、ジャンクでも一定の評価が残ります。一方、完全動作品はさらに高額で取引される傾向があります。



4. 付属品の有無

当時のヘッドホン（MDR-3L2）、専用ケース、元箱、説明書がそろっている個体は、大幅に評価が上乗せされます。付属品単体でも価値がつくため、同じジャンク品でも付属品の有無で査定額に差が出ることがあります。



高く売るための「売り先」の選び方

TPS-L2は、売却先によって査定額が大きく変わります。特に希少モデルに強い業者とつながるほど価格が伸びやすいため、売り先の選定が重要なポイントになります。



専門店を中心に複数査定を取る

TPS-L2は、モデル特性や個体差の理解が必要です。まずは家電やオーディオ機器を専門に扱う買取サービスを中心に、できれば4～5社ほどの査定を比較すると、自分の個体がどの価格帯に位置するか判断しやすくなります。

また、最近は買取価格の目安や過去の実績を公開している業者も多く、ウォークマンや同時期のオーディオ機器を取り扱っているかどうかを確認すると、適正な評価が期待しやすくなります。



信頼性の高い業者を選ぶ

TPS-L2は個体差が大きいため、査定理由を丁寧に説明してくれる業者のほうが信頼できます。口コミや対応の印象を確認し、扱いに慣れたスタッフがいる業者を選ぶのが安心です。



オークションは高値が狙えるがリスクを理解して使う

オークションでは、希少モデルを求めるコレクターの目に留まれば、高値で落札されるケースがあります。ただし、発送時の破損や落札者とのやり取り、返品対応などの負担が大きいため、慣れていない人は注意が必要です。



初代ウォークマンを高く売るための最終チェック

初代ウォークマンは、状態・付属品・市場需要によって査定額が大きく変動します。まずは外観や動作、付属品の有無を整理し、複数の査定額を比較して適正な価格帯を把握することが大切です。

初代モデルの価値を理解した業者を選べば、高値につながる可能性がより高まります。

執筆者 : 諸岡拓也

2級ファイナンシャル・プランニング技能士