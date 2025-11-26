藤田ニコル、スリットから美脚見せ 冬コーデで登場「小顔効果もあるイヤーマフをつけて」
モデルの藤田ニコルが26日、都内で行われた「UGG 銀座松屋通り オープニングイベント」に登場した。
藤田ニコル
南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。
オープニングイベントでは、著名人がUGGのホリデーコーディネートを身にまとって登場。藤田はスリットから美脚がのぞく冬コーデを披露した。
そして、「寒くなってきましたので、小顔効果もあるイヤーマフをつけて、ムートンコートにタイトなスリットのスカートを合わせて、ブーツもしっかり見せるコーディネートに。あたたかいだけじゃなくて抜け感も意識しながらコーディネートしました」と説明した。
イベントには、西野七瀬、萩原莉久、福原遥、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、森川葵、吉野北人も出席した。
藤田ニコル
南カリフォルニアを拠点とするグローバルライフスタイルブランド「UGG」は、11月28日に新店舗となる「UGG 銀座松屋通り」をオープンする。銀座で2店舗目となる同店の内装は、ブランドのルーツであるカリフォルニアの世界観やライフスタイルを想起させるデザインで、木目やナチュラルなカラーを全体に使用したラグジュアリー空間となっている。
そして、「寒くなってきましたので、小顔効果もあるイヤーマフをつけて、ムートンコートにタイトなスリットのスカートを合わせて、ブーツもしっかり見せるコーディネートに。あたたかいだけじゃなくて抜け感も意識しながらコーディネートしました」と説明した。
イベントには、西野七瀬、萩原莉久、福原遥、前田公輝、三浦翔平、百田夏菜子、森川葵、吉野北人も出席した。