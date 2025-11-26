パルは、「3COINS」から「3COINSモバイル プレミアムライン」として、プロジェクターと2WAYサウンドバーを12月1日に発売する。価格はどちらも1万1000円。

「3COINSモバイル プレミアムライン」は、“憧れの機能を日常に”をテーマに、気になる機能をより手軽に体験できるよう、手に取りやすい価格でそろえたシリーズ。

プロジェクター

Android 11を搭載したプロジェクターで、Wi-Fi接続によりNetflixやYouTubeを視聴できる。HDMI、USB Type-A、AUXにも対応し、さまざまな機器と接続できる。

本体は前後に180度動かすことができ、壁や天井への投影に対応する。投影距離は約1～2.5m、解像度は1280×800、コントラスト比は1000:1。

本体（直立時）の大きさは約19×101×101mm、重さは約435g。カラーはブラックで、価格は1万1000円。

2WAYサウンドバー

2WAYサウンドバーは、横長の一体型と左右に分けたセパレート型の2通りで使えるモデル。映画や音楽、トークなどに合わせて選べる3つのサウンドモード（MUSIC／MOVIE／VOICE）を備える。

接続方式はBluetooth Ver.5.3のほか、HDMI、AUX、光デジタルに対応。HDMI-ARCケーブル、AUXケーブル、光デジタルケーブルが付属する。

対応コーデックはSBCとAAC。出力音圧レベルは95dB。大きさは全体で約8.9×78.5×6.3cm、分割時は右側が約8.9×40.5×6.3cm、左側が約8.9×38×6.3cm。重さは全体で約2.3kg、右側が約1.2kg、左側が約1.1kg。

カラーはブラックで、価格は1万1000円。