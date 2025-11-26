株式会社UZUZは、Z世代の若者たちを対象に「転職への意識調査」を実施し、結果を発表した。その内容を一部抜粋して紹介する。

本ニュースのサマリー 転職に「マイナス」のイメージがあるとの回答は約4割にとどまる 転職に「プラス」のイメージがあるとの回答は、約8割に上った 転職エージェントに登録するタイミングは「少し転職（退職）を考え始めた時」が49.0％で最多 「仕事が辛くても最低3年は続けるべき」という考え方について、「時代遅れ」との回答が合わせて74.5％で否定的 「3年は続けるべきだと思う」との回答は25.5％にとどまった

転職に「マイナス」のイメージがあるとの回答は約4割にとどまる

転職に「マイナス」のイメージがあるか聞いたところ、「あまりない」305（41.2%）が最多、次いで「少しある」243（32.8％）、「まったくない」145（19.6%）、「すごくある」48（6.5％）、となり、「マイナス」イメージがあるとの回答は約4割にとどまった。

転職に「プラス」のイメージがあるとの回答は約8割に上った

転職に「プラス」のイメージがあるか聞いたところ、「少しある」435（58.7%）が最多、次いで「すごくある」162（ 21.9%）、「あまりない」126（17.0%）、「まったくない」18（2.4%）であった。転職に「プラス」のイメージがあるとの回答は約8割に上った。

転職エージェントに登録するタイミングは「少し転職（退職）を考え始めた時」が49.0％で最多

転職エージェントに登録するタイミングについて聞いたところ、「転職（退職）を少し考え始めた時に登録」280（49.0%）が最多、次いで「強く転職（退職）を望むようになってから登録」 253（44.3%）、「転職（退職）を考え始める前に登録」31（5.4%）、「入社と同時に登録」7（1.2%）であった。

「仕事が辛くても最低3年は続けるべき」という考え方について、「時代遅れ」との回答が合わせて74.5％で否定的

「仕事が辛くても最低3年は続けるべき」という意見に対して、どう思いますか？と聞いたところ、「そういう考え方があっても良いと思うが、自分は嫌だと思う」447（60.3%）が最多、次いで「どちらかと言えば、そうすべきだと思う」175（23.6%）、「時代遅れ（時代に合わない）だと思う」105（14.2%）、「そうすべき（良い考え方）だと思う」 14（1.9%）、「3年は続けるべきだと思う」との回答は25.5％にとどまった。

調査概要 ■調査の方法：キャリア面談の予約時にアンケート実施

■調査の対象：既卒・第二新卒として就職活動中の20代男女

■有効回答数：741名（既卒者：135名、第二新卒：587名、新卒：19名）

■調査実施日：2025年8月11日～2025年11月17日

※本調査では、第二新卒を「正社員や契約社員として3年以内の就業経験がある20代」と定義しています。

