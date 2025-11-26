警察官などをかたる手口の特殊詐欺が和歌山県内で急増している。

県警によると、今年１０月末時点の被害額が昨年１年間の約２・４倍となっており、細心の注意が必要だ。（古賀愛子）

紀の川市の４０歳代女性は１０月、北海道警の「サヤマ」と名乗る人物からビデオ通話で、警察手帳や逮捕状のようなものを見せられた。「あなたに逮捕状が出ている。国家機密の事件であるため絶対に他人に話してはいけない」と言われた。

その後、「検事と話せるよう手配した。資金を調査して無実を証明してほしい」などと電話で告げられた。検事と称する人物から指定口座に金を振り込むよう求められ、女性は３回にわたって計３６２万円を振り込んだ。

県警によると、警察官などをかたる手口による被害は今年１〜１０月に６２件あった。被害額は計約６億７５００万円に上った。昨年１年間の２６件、約２億７８００万円を大きく上回っている。被害者の世代も幅広い。

「潔白の証明」や「資金調査」として、金を振り込ませようとするのが特徴だ。突然、容疑者扱いされることで判断力が低下し、逮捕状のようなものなどを示され、相手を信じてしまう危険性がある。

県警生活安全企画課の川端宏季次席は「こうした電話があったら、どこの都道府県警か、どこの警察署かを聞いて、いったん切ってほしい」と話す。警察署などの電話番号を調べて問い合わせれば、詐欺を見破れる可能性が高いからだ。また、心当たりがない場合は、「＋」から始まる国際電話に出ないことも肝要だ。

この手口が全体を押し上げ、今年１〜１０月の特殊詐欺などの被害総額は、昨年１年間を約２億５３００万円上回る約１８億７１００万円となっている。

県警は、２４時間対応の相談ダイヤル（０１２０・５０８＝これは＝・８７８＝わなや＝）を開設しており、活用を呼びかけている。