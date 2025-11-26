SEVENTEEN¡¢À¤³¦Åª¿Íµ¤¥¥ã¥é¡Ö¥¹¥Þ¡¼¥Õ¡×¤È¤Î¥³¥é¥ÜMV¸ø³«¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤âÃíÌÜ
SEVENTEEN¤ÈÀ¤³¦Åª¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥¹¥Þ¡¼¥Õ¡É¤ÎÆÃÊÌ¥³¥é¥Ü¤¬¡¢¤Ä¤¤¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÄ¾»ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡Ä¥ß¥ó¥®¥å¤Î¡ÈÆþÍáSHOT¡É
¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤ÎÈÇ¸¢¤òÊÝÍ¤¹¤ë¥Ú¥è¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¡ÊPeyo Company¡Ë¤Ï¡¢11·î25Æü23»þ¤Ë¡¢SEVENTEEN¤È¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤¿¡ØGod of Music¡Ù¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤Î±ÇÁü¤Ï¡¢³Ú¶Ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëMV¤Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Õ¥¢¥Ë¥á¤Î¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤È¡¢SEVENTEEN¤Î¸ÄÀ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ï¥ó¥¬¥ê¡¼¡¦¥Ö¥À¥Ú¥¹¥È¤òÇØ·Ê¤Ë·«¤ê¹¤²¤é¤ì¤ë¡ÖSEVENTEEN¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÄ´ÏÂ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£
¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¤½¤Ð¤ò¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥Ñ¥Ñ¥¹¥Þ¡¼¥Õ¡ÊPapa Smurf¡Ë¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Õ¥§¥Ã¥È¡ÊSmurfette¡Ë¡¢¥¯¥é¥ó¥¸¡¼¡ÊClumsy¡Ë¤ÎÎ¹¤¬¡¢¡È²»³Ú¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ëÀ¤³¦¡É¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò°ìÁØºÝÎ©¤¿¤»¤ë¡£¤È¤¯¤Ë3¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬SEVENTEEN¤È°ì½ï¤Ë¡ØGod of Music¡Ù¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¥À¥ó¥¹¤òÍÙ¤ë¥·¡¼¥ó¤Ï¡¢¸«¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç»×¤ï¤ºËË¤¬¤æ¤ë¤à°¦¤é¤·¤µ¤À¡£
±ÇÁü¤Î½ªÈ×¤Ë¤Ï¡¢SEVENTEEN¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ëºî¤é¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥Þ¡¼¥Õ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Â¿¿ôÅÐ¾ì¤·¡¢»ëÀþ¤òÃ¥¤¦¡£¥Ý¡¼¥¿¥ë¤«¤é¥¹¥Þ¡¼¥ÕÂ¼¤Ë»Ñ¤ò¸½¤·¤¿Èà¤é¤Ï¡¢¼º¤ï¤ì¤«¤±¤¿¡È²»³Ú¤Î²»¡É¤òÁÉ¤é¤»¡¢¹¬¤»¤Êº×¤ê¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¯¡£¥¨¥¹¥¯¥×¥¹¤Î¡È¥Á¥§¥ê¡¼¡É¡¢¥Ç¥£¥Î¤Î¡È¶²Îµ¡É¤Ê¤É¡¢13¿Í¤Î¸ÄÀ¤¬¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤½¤Î¤Þ¤ÞÍî¤È¤·¹þ¤Þ¤ì¡¢¸«¤É¤³¤í¤ò°ìÃÊ¤ÈÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢³Ú¶Ê¡ØGod of Music¡Ù¤ÎÈ¯ÇäÆü¤È¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤¬Æ±¤¸10·î23Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¡¢¤½¤·¤ÆÎ¾¼Ô¤¬¡È¶¦Â¸¡É¤È¤¤¤¦²ÁÃÍ¤ò¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤ËÃåÌÜ¤·¤Æ´ë²è¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢2026Ç¯¤Ë¤ÏSEVENTEEN¡ß¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤Î¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¤È¤¤¤¦¡£
¥Ú¥è¡¦¥«¥ó¥Ñ¥Ë¡¼¤ÎÂåÉ½¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þ¡¼¥Õ¸¶ºî¼Ô¥Ô¥¨¡¼¥ë¡¦¥¥å¥ê¥Õ¥©¡¼¥ë¡ÊPierre Culliford¡¿¥Ú¥ó¥Í¡¼¥à¡§Peyo¡Ë¤ÎÌ¼¥ô¥§¥í¥Ë¥¯¡¦¥¥å¥ê¥Õ¥©¡¼¥ë¤Ï¡Öº£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¡¢³Ú¤·¤µ¤ÈÍ§¾ð¤ò³Ë¿´²ÁÃÍ¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¾Ð´é¤È´î¤Ó¡¢Ä´ÏÂ¤òÆÏ¤±¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¥Þ¡¼¥Õ¤Î¥Ó¥¸¥ç¥ó¤½¤Î¤â¤Î¤À¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡ÖÉã¤Î¥Ú¥è¤â¡¢SEVENTEEN¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤Ã¤¿¤Ï¤º¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢SEVENTEEN¤Ï11·î27Æü¤ÎÌ¾¸Å²°¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à ¥Ê¥´¥ä¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Âçºå¡¦Åìµþ¡¦Ê¡²¬¤ÎÆüËÜ4Âç¥É¡¼¥à¤ò½ä¤ë¡ÖSEVENTEEN WORLD TOUR [NEW_] IN JAPAN¡×¤ò³«ºÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë