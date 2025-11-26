レイザーラモンHGの妻・住谷杏奈、ミニスカ姿で美脚スラリ「スタイル抜群」「大人可愛いコーデ」と反響
【モデルプレス＝2025/11/26】お笑いタレントのレイザーラモンHGの妻で、タレントや実業家として活躍する住谷杏奈が11月25日、自身のInstagramを更新。美しい脚が際立つミニスカート姿を公開した。
【写真】レイザーラモンHGの42歳妻「脚が綺麗すぎる」ミニスカ姿
住谷は、肩を見せたグレーのトップスに黒のミニスカートで建物のエントランスに立っている全身ショットを公開。ハイソックスを履いたスラリと美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「スタイル抜群」「脚が綺麗すぎる」「大人可愛いコーデ」「おしゃれ」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
