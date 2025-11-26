原菜乃華、ミニスカ制服ショット公開「破壊力すごい」「可愛すぎる」の声
【モデルプレス＝2025/11/26】女優の原菜乃華が11月25日、自身のInstagramを更新。ミニスカートの制服姿を披露した。
【写真】22歳人気女優「破壊力すごい」ミニスカ制服姿
原は「ユニバーサルミュージック新テレビCMに出演させていただきます」と報告し、「メイクも衣装もとっても平成！ガラケー、久しぶりに使った！」と感想をコメント。ブラウンのブレザーにチェックのミニスカート、ハイソックスを履いた制服姿を公開した。
この投稿に、ファンからは「可愛すぎる」「破壊力すごい」「一緒にカラオケ行きたい」「平成スタイルも似合ってる」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆原菜乃華、ミニスカ制服ショット公開
◆原菜乃華の制服姿に反響
