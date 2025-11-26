板野友美、貴重な家族3ショット披露 4歳娘の“横顔顔出し封印”も宣言
【モデルプレス＝2025/11/26】タレントの板野友美が11月25日、自身のInstagramを更新。娘の4歳の誕生日を祝う家族3ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】元AKB神7「貴重」野球選手夫＆4歳娘とのバースデーショット
板野は「Happy 4th birthday my Angel」とつづり、ラプンツェル仕様のケーキやバルーンに囲まれた誕生日会の様子を公開。夫でプロ野球・東京ヤクルトスワローズの高橋奎二選手とともに微笑ましい家族3ショットを披露した。さらに「2歳の誕生日の際に正面の顔出しを封印しましたが、4歳からはベビちん横顔の顔出しも封印します」と宣言し、娘のプライバシーへの配慮を改めて示した。
この投稿に「お誕生日おめでとう」「成長を見守れて嬉しかった」「貴重な家族写真」「温かい気遣いが素敵」「これからも応援してます」「微笑ましい写真」といったコメントが寄せられている。
板野は2021年1月に、高橋選手との入籍を発表。同年10月に第1子となる長女を出産したことを報告していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【Not Sponsored 記事】