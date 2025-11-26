コトブキヤは、通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて「年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン」を11月26日13時より開催する。キャンペーン期間は12月15日17時まで。

本キャンペーンは、「コトブキヤオンラインショップ」内で使えるクーポンが配布され、10,000円以上の注文で使える5,000円OFFクーポンと、20,000円以上の注文で使える11,000円OFFクーポンの2種類が用意されている。

クーポンの注意事項として、一人につき各クーポン1回ずつとなっているほか、1つの注文につき1種類のクーポンのみ使用することができる。なお予約商品および対象商品一覧に含まれていない商品はクーポン利用の対象外となる。

クーポンが利用できる商品には、フィギュア、プラモデル、グッズ・雑貨、ディスプレイケース、トルハコ用背景シートなど、様々な商品が対象となっており、特設ページにて対象商品の一部を先行してチェックすることができる。

□「年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン」のページ