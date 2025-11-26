コトブキヤオンラインショップにて「年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン」が11月26日13時より開催！
【年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン】 キャンペーン期間：11月26日13時～12月15日17時
コトブキヤは、通販サイト「コトブキヤオンラインショップ」にて「年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン」を11月26日13時より開催する。キャンペーン期間は12月15日17時まで。
本キャンペーンは、「コトブキヤオンラインショップ」内で使えるクーポンが配布され、10,000円以上の注文で使える5,000円OFFクーポンと、20,000円以上の注文で使える11,000円OFFクーポンの2種類が用意されている。
クーポンの注意事項として、一人につき各クーポン1回ずつとなっているほか、1つの注文につき1種類のクーポンのみ使用することができる。なお予約商品および対象商品一覧に含まれていない商品はクーポン利用の対象外となる。
クーポンが利用できる商品には、フィギュア、プラモデル、グッズ・雑貨、ディスプレイケース、トルハコ用背景シートなど、様々な商品が対象となっており、特設ページにて対象商品の一部を先行してチェックすることができる。
□「年末大感謝祭2025 クーポンプレゼントキャンペーン」のページ
／- コトブキヤオンラインショップ (@kotobukiya_2han) November 25, 2025
📣【年末大感謝祭2025】開催のお知らせ🎄
＼
日頃のご愛顧に感謝を込めて、11/26(水)13時よりオンラインショップにて【総額16,000円OFF】のお得なクーポン2種を配布予定🎁❄️
🕓11/26(水)13時スタート‼️
▼対象商品を先行公開中▼https://t.co/g5QGUyb5R5
※クーポンコードは開始時より公開 pic.twitter.com/oWyjnQxVsB