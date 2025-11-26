２６日前場の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比１１８．７８ポイント（０．４６％）高の２６０１３．３３ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４５．６１ポイント（０．５０％）高の９２０３．９２ポイントと３日続伸した。売買代金は１１３９億５０９０万香港ドルに縮小している（２５日前場は１３３０億２６０万香港ドル）。

前日の好地合いを継ぐ流れ。米追加利下げや中国経済対策の期待感が引き続き支えとなっている。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の高官らは、雇用を安定化させるため、緩和的な政策を進める必要性に相次ぎ言及。２５日発表されたＡＤＰ全米雇用リポートでは、８日までの４週間で雇用者数が週平均１万３５００人減ったと報告されている。中国では、２０２６年の経済政策を決める中央経済工作会議が１２月中旬ごろに開催される見通しだ。ただ、上値は限定的。中国経済指標の内容を見極めたいとするムードも漂っている。中国では２７日に１０月の工業企業利益、３０日に１１月の製造業ＰＭＩと非製造業ＰＭＩなどが公表される予定。製造業ＰＭＩについては、前月の４９．０から４９．２にやや上向くとの予想だが、依然として景況判断の５０を下回ることとなる。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、デリバリー事業大手の美団（３６９０／ＨＫ）が５．９％高、宅配サービス中国大手の中通快逓（２０５７／ＨＫ）が４．１％高、中国ニット衣料最大手の申洲国際集団ＨＤ（２３１３／ＨＫ）が３．８％高と上げが目立った、

セクター別では、医薬関連が高い。江蘇恒瑞医薬（１２７６／ＨＫ）が５．３％、三生製薬（１５３０／ＨＫ）が４．９％、石薬集団（１０９３／ＨＫ）が３．７％、中国生物製薬（１１７７／ＨＫ）が２．６％、山東新華製薬（７１９／ＨＫ）が２．３％ずつ上昇した。

消費セクターの一角もしっかり。組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が３．０％高、免税店の中国旅遊集団中免（１８８０／ＨＫ）が３．０％高、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が２．７％高、火鍋の呷哺呷哺餐飲管理（５２０／ＨＫ）が２．５％高、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が１．８％高で引けた。名創優品が先週末に発表した７〜９月期決算はさえず、前日まで下げていたが、この日は見直し買いが入っている。ドイツ銀行は最新リポートで、名創優品の業績について、２６年までに改善する可能性があると指摘。投資判断を「買い」で再カバレッジし、目標株価を４４．００香港ドルに設定した（同社株の前場終値は３８．１８香港ドル）。

半面、プラットフォーマー関連の銘柄はさえない。ショート動画投稿アプリの快手科技（１０２４／ＨＫ）が２．５％、動画配信プラットフォーム中国大手のビリビリ（９６２６／ＨＫ）が２．４％、音楽配信大手の騰訊音楽娯楽集団（テンセント・ミュージック：１６９８／ＨＫ）が１．７％、中国インターネット検索最大手の百度集団（９８８８／ＨＫ）が１．５％、中国電子商取引（ＥＣ）大手の阿里巴巴集団ＨＤ（アリババ：９９８８／ＨＫ）が１．１％ずつ下落した。アリババについては、７〜９月期決算の調整後７２％減益が嫌気されている。

本土マーケットも３日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．１４％高の３８７５．４８ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。医薬、不動産、自動車、素材なども買われた。半面、銀行・保険は安い。軍需産業、エネルギー、公益も売られた。

