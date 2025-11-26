ミュージシャン・俳優のGACKTさんが自身のＸを更新。

「尊敬できる仲間」の重要性について綴っています。



【写真を見る】【 GACKT 】 「人生が上手く行く時は 尊敬できる仲間やメンターに出会ったり、そんな人たちが傍にいるものだ」「尊敬できる仲間を探せ」





GACKTさんは「ちょっと面白い話だが。興味のある人は読んでくれ。」「【人間は自分に近い周り五人の平均に近づく】という研究がある。』「話し方や態度、時間感覚、趣味、思考、さらには年収までも。」と、投稿。



続けて「だから自分の人生が良い方向に進んでいるか、疑問に思ったら周りの人間を見て、誰と時間を過ごすべきか、どんな人と出会いたいのか考えてみると良い。」「尊敬できる人の周りにいれば成長するし、怠惰な人間に囲まれれば自分もそれ相応に怠惰になる。」と、綴りました。







そして「大体人生が上手く行く時は 尊敬できる仲間やメンターに出会ったり、そんな人たちが傍にいるものだ。」「逆に上手く行かないときは、大体どうしようもない人に出会うことが増えたり、自分のいる場所に嫌気が刺しても 立ち止まっている時だったりする。」と、記しました。







最後に、GACKTさんは「自分の進んでいる方向の良し悪しは 周りの人間を見ればすぐに分かる。」「嫌なら変えろ。尊敬できる仲間を探せ。」「“平均”はたった1人でも大きく変わる。」と、その思いを綴っています。









【担当：芸能情報ステーション】