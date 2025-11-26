「エクソローズセラムローション」クリスマスセールで手に入れよう！

2025年11月26日から始まるビーグレンのクリスマスセールでは、濃密美容ローション「エクソローズセラムローション」がプレゼントとして登場します。このローションは、加齢やホルモンバランスの変化による肌の悩みにアプローチ。ダマスクローズ由来のエクソソームとPDRN、さらにはエクオールを配合し、肌に深い潤いを与えながら、エイジングケアも実現します。

ビーグレン「エクソローズセラムローション」の特徴



ビーグレンが誇る最新技術を駆使した「エクソローズセラムローション」は、加齢や外的要因によってダメージを受けやすくなった肌に深い潤いを与え、若々しいハリのある肌を目指します。

独自の浸透テクノロジー「QuSome®」を採用し、肌の深層まで美容成分を届けることで、保湿力が長時間持続。

ダマスクローズ由来のエクソソームや、サーモン由来のPDRN、そして大豆イソフラボンの代謝物であるエクオールが、乾燥やハリ不足に働きかけ、健やかな肌へ導きます。

クリスマスセール限定！特別なプレゼント



ビーグレンのクリスマスセールでは、対象商品を購入することで、濃密エイジングケア美容液「エクソローズセラムローション」をもらえるチャンス！

セールは2025年11月26日から12月22日までの期間限定で、対象商品を3品以上購入すると、20%OFF、5品で25%OFFというお得な割引も実施中です。

さらに、4品以上の購入で非売品の「エクソローズセラムローション」がプレゼントされるので、年末年始の乾燥対策にもぴったり。

この機会にぜひチェックして、贅沢なスキンケアを手に入れてください。

年齢肌ケアとリラックス効果を同時に叶える



年齢やホルモンバランスの変化でゆらぎやすい肌にとって、ビーグレンの「エクソローズセラムローション」は、化粧水以上の濃密さとエイジングケアを実現します。

ダマスクローズの香りは、心まで穏やかに満たし、スキンケアをしながらリラックスできる時間を提供。さらに、ローズ由来のエクソソームが肌を整え、乾燥や肌あれを防ぎます。

PDRNやエクオールの力で、肌に必要なハリと潤いを与え、しっとりとしたなめらかな肌を作り上げます。

ビーグレンのクリスマスセールで贅沢ケアを手に入れよう



今年のクリスマスは、ビーグレンの「エクソローズセラムローション」で、肌も心も贅沢にケアしてみませんか？

最先端の美容成分と独自の浸透技術「QuSome®」が融合したこのローションは、エイジングケアにぴったりのアイテム。

乾燥が気になるこの季節に、深い潤いを与え、肌のハリを保ちながら、ダマスクローズの香りで心も癒してくれます。

限定セール中に、特別なプレゼントを手に入れて、年末年始に備えましょう♡