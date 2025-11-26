河南省で長江流域最古の青銅器発見、4500年前のものと判明―中国

中国中部の河南省にある鄭州大学考古学・文化遺産学院はこのほど、長江流域の青銅器に関する最新の研究成果を発表しました。河南省の淅川溝湾遺跡では、今から約4500年前のものとされる青銅製の矢尻と棒状鋳物が出土し、これまでに長江流域で発見された最古の青銅器と判明しました。これにより、長江中流の冶金史は、屈家嶺文化末期までさかのぼることとなりました。

この青銅器2点は、いずれも屈家嶺文化末期の地層から出土したものです。矢尻の形は同時期の石矢尻と一致し、長さは3．66センチ、断面は平たく、鋳造した痕跡が見られます。棒状鋳物は円柱に近い形状の断片で、長さは6．45センチ、棒には明らかな鋳造孔が存在しています。

研究チームの責任者によると、金相試験や微小部組成分析、元素分析などを通じて、青銅器2点はいずれも銅、スズ、鉛の3種の合金で鋳造されたことが分かりました。比較的多くの不純物元素と粗大で多孔質の質感は、多金属共生鉱石を直接原料として製錬されたことを示しており、初期の冶金技術の原始的な特徴を反映しています。

これまで中国早期の青銅器は、そのほとんどが西北地区や北方地区で発見されてきました。しかし、今回の発見は、長江中流地区において屈家嶺文化末期に青銅鋳物が存在していたことを裏付けただけでなく、長江中流の冶金開始時間を4500年前までさかのぼることができ、中国早期冶金文明の多元的な起源を考察するために重要な材料となる証拠を提供しました。（提供/CRI）