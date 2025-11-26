¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ø¤Ë¤¤¤ë¡×Ê¡»ÎÁóÂÁà¼«»£¤êá¤Ë¿Íµ¤½÷Í¥¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ß!?¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö»äÉþ»Ñ¤ÎÍÚ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö´é¾®¤µ¤¹¤®¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤Ë¥Ð¥ì¤½¤¦¡×¤ÎÀ¼
ÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤òÊÑÁõ¤Ê¤·¤Ç¡Ä
¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÊ¡»ÎÁóÂÁ(32)¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¿Íµ¤½÷Í¥¤Îà¥Á¥é¥êá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¡»Î¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÊ¡¸¶ÍÚ(27)¤È¥À¥Ö¥ë¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë±Ç²è¡ÖÉö¡×(12·î19Æü¸ø³«)¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢Âçºå¡Ö¤Ê¤ó¤Ð¹¾ì¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×ÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿µ¢¤ê¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¡£
¡¡¡ÖAt Shinagawa Station¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤Ä¤Å¤ê¡¢ÉÊÀî±Ø¹½Æâ¤Ç»äÉþ»Ñ¤ÎÊ¡¸¶¤¬¼Ì¤ê¹þ¤ó¤ÀÊ¡»Î¤Î´éÌÌ¥¢¥Ã¥×¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ë¤Ï¡ÖÉáÄÌ¤Ë±Ø¤Ë¤¤¤ëÁóÂÁ¤¯¤ó¡×¡Ö¥»¥ó¥¹¤¤¤¤¤¦¤¨¤Ë¥Þ¥á¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÊ¡»Î¤µ¤ó¤Î¼«»£¤ê¤ËÍÚ¤Á¤ã¤ó¡×¡Ö¤ª´é¾®¤µ¤¹¤®¤ÆÄÌ¹Ô¿Í¤ÎÊý¡¹¤Ë¥Ð¥ì¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡×¡Ö·å°ã¤¤¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤È²Ä°¦¤¤¡×¡Ö»äÉþ»Ñ¤ÎÍÚ¤Á¤ã¤ó¡×¡ÖÈþ¤·¤¤¡ÄÂº¤¤¡×¡Ö¤ª»÷¹ç¤¤¥«¥Ã¥×¥ë¡×¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ã¤ª»÷¹ç¤¤¤â¤¦·ëº§¤·¤Á¤ã¤¨¡×¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡±Ç²è¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥Ã¥Ä¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÉö¡×¤ò¸¶°Æ¤Ë¡¢ÁÐ»Ò¤ÎÄï¡¦·Ã¤ò»ö¸Î¤Ç¼º¤Ã¤¿ÎÃ¡ÊÊ¡»Î¡Ë¤¬¡¢»Ä¤µ¤ì¤¿·Ã¤ÎÎø¿Í¡¦°¡»Ò(Ê¡¸¶)¤ÎÁ°¤ÇÄï¤Î¥Õ¥ê¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤³¤í¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£